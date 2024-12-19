Mahpeyker Sultan Yurdu Şampiyon Oldu

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DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Yurtlig Kızlar basketbol turnuvası şampiyonu Mahpeyker Sultan Yurdu oldu.

Düzce Üniversitesinde okuyan ve Gençlik Spor Bakanlığı Düzce yurtlarında kalan öğrencilerin katıldığı YurtLig Kızlar Basketbol Turnuvası yapıldı. 5 gün süren mücadelelerin ardından turnuva sona erdi. Şampiyonada Mahpeyker Sultan yurdu birinci, Zahidül Kevseri yurdu ikinci ve Necla Pekolcay Yurdu üçüncü olarak kupaların sahibi oldu.

Düzce Gençlik ve Spor İl müdürü İsa Yazıcı "Sportmence oyunlar sergileyen gençlerimizi tebrik ediyoruz" diyerek başarılarının devamını diledi. - DÜZCE