Maküspor - Didim Belediyespor Maçında Saha Karıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Maküspor - Didim Belediyespor Maçında Saha Karıştı

Maküspor ile Didim Belediyespor arasındaki maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahada gerginlik yaşandı. 10 kartın çıktığı maçta futbolcular birbirine girdi. Didim'deki kavga Burdur'daki maça da yansıdı.

18.02.2024 21:32  Güncelleme: 21:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Maküspor - Didim Belediyespor maçının bitiş düdüğüyle saha karıştı

10 kartın çıktığı gergin maçın ardından futbolcular birbirine girdi

Didim'deki maçta çıkan kavga sonrası 2 takım arasındaki gerginlik Burdur'daki maça da yansıdı

BURDUR - Burdur'da Didim Belediyespor ile karşılaşan Maküspor sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Önceki maçta Didim'de yaşanan gerginlik Burdur'daki maça da yansıdı. Maçın bitiş düdüğüyle futbolcular ve yöneticiler birbirine girdi.

Bölgesel Amatör Lig karşılaşmaları çerçevesinde Maküspor evinde Didim Belediye Saygın Yapı Spor ile karşı karşıya geldi. Gazi Atatürk Stadı'nda gerçekleşen müsabakadan Didim Belediye Saygın Yapı Spor ilk yarıda Emrecan Yıldızhan ile bulduğu golle 1-0 galip ayrıldı.

28 Ekim 2023 tarihinde Didim'de oynan maçın ardından iki takım arasında yaşanan gerginlik Burdur'daki maça da yansıdı. 90 dakika boyunca sert geçen maçta 9 sarı kart ve 1 kırmızı kart çıktı.

Maçın bitiş düdüğüyle gerginliğin daha da arttığı maçta Maküspor oyuncuları ve yöneticileri ile Didim Belediye Saygın Yapı Spor oyuncuları arasında kavga çıktı. Saha kenarında hazır bekleyen polis ekiplerinin müdahale ettiği kavga kısa sürede ayırılarak iki takım oyuncuları soyunma odasına gönderildi.

Maküspor taraftarları maç boyu Didimspor oyuncularına tepki gösterirken çıkan kavgayı gören bazı taraftarlar sahaya atlamaya çalıştı.

Maküspor - Didim Belediyespor Maçında Saha Karıştı
Kaynak: İHA

Burdur, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Maküspor - Didim Belediyespor Maçında Saha Karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:21:06. #1.11#
SON DAKİKA: Maküspor - Didim Belediyespor Maçında Saha Karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement