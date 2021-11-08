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Malatya Amatör Futbol'da çekişme sürüyor - Son Dakika

Malatya Amatör Futbol'da çekişme sürüyor

08.11.2021 14:08
Malatya Amatör Futbol'da çekişme sürüyor

Malatya U 18 Amatör Küme Gençler Futbol Ligi'nde 4. hafta geride kalırken, gruplardaki geçen haftanın liderleri yine galip gelerek birinciliklerini sürdürdü.

Malatya U 18 Amatör Küme Gençler Futbol Ligi'nde 4. hafta geride kalırken, gruplardaki geçen haftanın liderleri yine galip gelerek birinciliklerini sürdürdü.

U 18 Amatör Küme Gençler Futbol Ligi'nde 4. hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle oluştu:

"Sanayi spor -Pütürge gençlik: 2-3, Arguvan Belediyespor- Alageyik spor: 0-1, Demir spor -Darende spor: 2-3, Battalgazi Belediyespor - Galata spor: 6-1, Malatyagücü - Konak spor: 1-7, Anadolu Selçuklu - Telekom spor: 3-0, Kaldırım gücü - M.şehir spor: 4-2, Beydağı spor- Hekimhan Girmana: 3-2, Eski Malatya - Karakavak spor: 6-1, Orduzu spor -Yeşilyurt Belediyespor: 0-8, Malatya fener spor - Akçadağ anka: 3 - 0 hükmen."

A grubunda Darendespor 12 puanla, B grubunda Malatya Yeşilyurt Belediyespor 12 puanla, C grubunda ise Eski Malatya 12 puanla liderliğini sürdürdü. - MALATYA

Malatya Amatör Futbol'da çekişme sürüyor
Malatya Amatör Futbol'da çekişme sürüyor

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Malatya Amatör Futbol'da çekişme sürüyor - Son Dakika Spor


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