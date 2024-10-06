Malatya'da 12 Yıl Aradan Sonra Turgut Özal Karakucak Güreşleri Düzenlendi - Son Dakika
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Malatya'da 12 Yıl Aradan Sonra Turgut Özal Karakucak Güreşleri Düzenlendi

Malatya\'da 12 Yıl Aradan Sonra Turgut Özal Karakucak Güreşleri Düzenlendi

Yeşilyurt Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri, 12 yıl aradan sonra büyük bir coşkuyla başladı. Açılış törenine katılan çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş, güreş organizasyonuna büyük ilgi gösterdi.

06.10.2024 14:27  Güncelleme: 14:30
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Malatya'da, 12 yıl aranın ardından yeniden düzenlenen 19. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri, Yeşilyurt Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen coşkulu bir açılış töreniyle başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yeşilyurt Kaymakamlığı ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Malatya Temsilciliği'nin destekleriyle Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon büyük ilgi gördü.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte 300 güreşçi, er meydanına çıkarak kıyasıya mücadele etti. AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı tören büyük bir coşkuya sahne oldu.

"Ata sporlarımıza sahip çıkıyoruz"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, açılış konuşmasında, 12 yıl aradan sonra böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirterek, "Ata sporumuz karakucak güreşlerini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak bizim sorumluluğumuzdur" dedi. Organizasyonun isminin Turgut Özal'la anılmasının Malatya için ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Geçit, şunları söyledi:

"Karakucak Güreşleri uzun zamandır çeşitli nedenlerle yapılmıyordu, Dursun Ateş hocamız bize teklif ettiğinde bizler hem karakucak güreşlerini hem de Turgut Özal gibi bu ülkenin ve memleketimizin kıymetli bir değerini bugünden geleceğe taşımak için kabul ettik. Ata sporlarımızı Yeşilyurt'u yaşatmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sportif faaliyete verdiğimiz önem ve desteği bundan sonra artıracağız. Ülkemizin farklı kentlerinden gelen 300'e yakın pehlivanımız ile ailelerini, antrenörlerini ve hakemlerimizi ilçemizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Karakucak Güreşlerinin en özel taraflarından bir tanesi isminin Turgut Özal olmasıdır. 1993 yılında aramızdan ayrılan, Malatyalı olmasından her zaman iftihar ettiğimiz, gurur duyduğumuz rahmetli Turgut Özal'ı bu vesileyle rahmetle anıyorum, ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ülkemizdeki karakucak güreşleri arasında yerini alan, Malatya'nın kültürü ve tarihinin tanıtılmasını sağlayan Turgut Özal Karakucak Güreşlerimizin düzenlenmesinde desteklerini eksik etmeyen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, İlçe Kaymakamlığımıza, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Malatya Temsilciliğimize, organizasyon kurulu üyelerimize, belediyemizdeki mesai arkadaşlarımıza, açılış törenimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize ve sporcularımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 12 yıl aradan sonra belediyemizin ev sahipliğinde gerçekleşen Turgut Özal Karakucak Güreşleri ülkemize, şehrimize, ilçemize ve Türk sporuna hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Down Sendromlu Güreşçiler büyük ilgi gördü

Güreşlerin en renkli anları, Yeşilyurt Belediye Başkanı'nın daveti üzerine er meydanına çıkan down sendromlu güreşçilerin müsabakaları oldu. Müsabakalarda büyük mutluluk yaşayan sporculara madalyaları, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

207 Bin 300 TL para ödülü dağıtılacak

Büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde 29 sıklette gerçekleşen güreşlerde, dereceye giren sporculara toplam 207 bin 300 TL para ödülü dağıtılacağı açıklandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Malatya'da 12 Yıl Aradan Sonra Turgut Özal Karakucak Güreşleri Düzenlendi - Son Dakika

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