Malatya'da 2. Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Malatya'da 2. Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı

Malatya\'da 2. Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı
15.01.2026 12:53  Güncelleme: 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, 22 takımın katılımıyla başladı. Turnuva, deprem sonrası kaynaşmayı güçlendirmek ve sporun heyecanını artırmak amacıyla yapılıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 2. Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Voleybol İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen 2. Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası start verdi.

Kurumlar arası diyaloğu güçlendirmek, rekabet ve sporun heyecanıyla deprem sonrası oluşan olumsuz psikolojiden uzaklaşmak amacıyla hayata geçirilen turnuva, bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük rekabete sahne olan organizasyonun, bu yıl da heyecanlı müsabakalara ev sahipliği yapması bekleniyor.

22 takım katıldı

Mehmet Ali Clay Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2. Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'na 22 takım katıldı. Startı verilen turnuva yaklaşık bir buçuk ay sürecek. Profesyonel voleybol hakemlerinin yöneteceği müsabakalarda, resmi voleybol kuralları uygulanacak. Turnuva sonunda şampiyon olan takım ile ilk üçe giren ekiplere çeşitli hediyeler verilecek.

Voleybol Malatya İl Temsilcisi Furkan Salduz, turnuvanın hem sporcular hem de izleyiciler için keyifli ve çekişmeli geçeceğini belirterek, "İkinci kez düzenlediğimiz kurumlar arası voleybol turnuvamızı geleneksel hale getirdik. Deprem sonrası kurumlar arası kaynaşma adına güzel bir organizasyon oluyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'in destekleriyle güzel bir turnuva gerçekleştiriyoruz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Malatya, Deprem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatya'da 2. Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Bursa’da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı Bursa'da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı

13:23
Mutlu son Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
13:11
Fenerbahçe’de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
Fenerbahçe'de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
13:07
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 13:27:38. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya'da 2. Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.