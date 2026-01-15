Malatya\'da 2. Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 2. Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Voleybol İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen 2. Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası start verdi.

Kurumlar arası diyaloğu güçlendirmek, rekabet ve sporun heyecanıyla deprem sonrası oluşan olumsuz psikolojiden uzaklaşmak amacıyla hayata geçirilen turnuva, bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük rekabete sahne olan organizasyonun, bu yıl da heyecanlı müsabakalara ev sahipliği yapması bekleniyor.

22 takım katıldı

Mehmet Ali Clay Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2. Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'na 22 takım katıldı. Startı verilen turnuva yaklaşık bir buçuk ay sürecek. Profesyonel voleybol hakemlerinin yöneteceği müsabakalarda, resmi voleybol kuralları uygulanacak. Turnuva sonunda şampiyon olan takım ile ilk üçe giren ekiplere çeşitli hediyeler verilecek.

Voleybol Malatya İl Temsilcisi Furkan Salduz, turnuvanın hem sporcular hem de izleyiciler için keyifli ve çekişmeli geçeceğini belirterek, "İkinci kez düzenlediğimiz kurumlar arası voleybol turnuvamızı geleneksel hale getirdik. Deprem sonrası kurumlar arası kaynaşma adına güzel bir organizasyon oluyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'in destekleriyle güzel bir turnuva gerçekleştiriyoruz" dedi. - MALATYA