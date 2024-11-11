Malatya'da Aslantepe Üç Bant Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika
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Spor

Malatya'da Aslantepe Üç Bant Şampiyonası Sonuçlandı

Malatya\'da Aslantepe Üç Bant Şampiyonası Sonuçlandı

8-10 Kasım tarihleri arasında Malatya'da düzenlenen Aslantepe Üç Bant Şampiyonası, 92 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvada 1. Celil Atabey, 2. Erkan Aktı ve 3. Aykut Ertunç oldu. Organizasyon, bilardo sporuna olan ilgiyi artırdı.

11.11.2024 16:44  Güncelleme: 16:46
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Malatya'da bu yıl ikinci kez düzenlenen Aslantepe Üç Bant Şampiyonası, 8- 10 Kasım tarihleri arasında 92 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Battalgazi Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen ödüllü turnuva, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo Salonu'nda yoğun bir katılımla tamamlandı. Turnuvayla ilgili açıklamalarda bulunan Bilardo Malatya İl Temsilcisi Murat Bayram, organizasyona destek veren Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'a, Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül'e, Gençlik Hizmetleri Müdürü Tayfun Güngör'e ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan'a teşekkür etti. Bayram, "Başta hakemlerimiz olmak üzere, emeği geçen antrenörümüz Alaattin Geneş'e de teşekkür ederim. Dereceye giren sporcuları tebrik ediyorum." dedi.

Turnuvada dereceye giren sporcular şu şekilde sıralandı: "1.Celil Atabey, 2. Erkan Aktı, 3. Aykut Ertunç, 4. Oktay Bayram" Bölgedeki bilardo sporuna olan ilginin artmasına katkı sunan şampiyona, katılımcılar ve destekçileri tarafından büyük beğeni topladı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Malatya'da Aslantepe Üç Bant Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Aslantepe Üç Bant Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika
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