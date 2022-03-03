Malatya'da Atletizm Hakem Kursu açılacak - Son Dakika
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Malatya'da Atletizm Hakem Kursu açılacak

03.03.2022 11:03
Malatya'da Atletizm Hakem Kursu açılacak

Malatya'da Atletizm Hakem Kursu açılacağı ve müracaatların başladığı bildirildi.

Malatya'da Atletizm Hakem Kursu açılacağı ve müracaatların başladığı bildirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm Hakem Kursu Malatya'da 10-13 Mart 2022 tarihleri arasında açılacak.

Atletizm Hakem Kursu için müracaatların başladığı bildirilirken, kursa başvuruyla ilgili gerekli bilgilerin Gençlik ve Spor Müdürlüğü web sitesinden öğrenilebileceği kaydedildi. - MALATYA

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Türkiye Atletizm Federasyonu, Atletizm, Malatya, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Malatya'da Atletizm Hakem Kursu açılacak - Son Dakika


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