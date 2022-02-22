Malatya'da Basketbol U-16 Erkekler Bölge Şampiyonası başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2021-2022 sezonu faaliyet programı kapsamında düzenlenen U-16 erkekler 5 bölge Malatya şampiyonası başladı.
Tecde Spor Salonu'nda oynanan müsabakalara Malatya, Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Tunceli, Elazığ, Bitlis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinden 14 takım katıldı.
5 gün sürecek şampiyona sonunda ilk 4 takım yarı final müsabakalarına katılacak. ???????
Kaynak: AA
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