Malatya'da Basketbol U-16 Erkekler Bölge Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Malatya'da Basketbol U-16 Erkekler Bölge Şampiyonası başladı

22.02.2022 14:51
Malatya'da Basketbol U-16 Erkekler Bölge Şampiyonası başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2021-2022 sezonu faaliyet programı kapsamında düzenlenen U-16 erkekler 5 bölge Malatya şampiyonası başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2021-2022 sezonu faaliyet programı kapsamında düzenlenen U-16 erkekler 5 bölge Malatya şampiyonası başladı.

Tecde Spor Salonu'nda oynanan müsabakalara Malatya, Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Tunceli, Elazığ, Bitlis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinden 14 takım katıldı.

5 gün sürecek şampiyona sonunda ilk 4 takım yarı final müsabakalarına katılacak. ???????

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Malatya'da Basketbol U-16 Erkekler Bölge Şampiyonası başladı Malatya'da Basketbol U-16 Erkekler Bölge Şampiyonası başladı Basket topuna Türkiye yarı finali için vurulacak Basket topuna Türkiye yarı finali için vurulacak Hidayet Türkoğlu: 'Yunanistan ile iki maç özel duygulara hitap edecek' Hidayet Türkoğlu: "Yunanistan ile iki maç özel duygulara hitap edecek"

Diyarbakır, basketbol, Türkiye, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Malatya'da Basketbol U-16 Erkekler Bölge Şampiyonası başladı - Son Dakika Spor


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