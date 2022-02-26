Malatya'da Basketbol U-16 Erkekler Bölge Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Malatya'da Basketbol U-16 Erkekler Bölge Şampiyonası sona erdi

26.02.2022 09:15
Malatya'da Basketbol U-16 Erkekler Bölge Şampiyonası sona erdi

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2021-2022 sezonu faaliyet programı kapsamında düzenlenen U-16 Erkekler 5. Bölge Malatya Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2021-2022 sezonu faaliyet programı kapsamında düzenlenen U-16 Erkekler 5. Bölge Malatya Şampiyonası tamamlandı.

Tecde Spor Salonu'nda düzenlenen ve Malatya, Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Tunceli, Elazığ, Bitlis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinden 14 takımın katıldığı şampiyona 4 gün sürdü.

Final müsabakaları oynayan Malatya Yıldızlar Gençlik, Tunceli Dersim Gelişimspor, Diyarbakır Kayapınar Belediye Gençlik A Takımı ve Batman Eğitimspor rakiplerini yenerek Anadolu Bölgeler Yarı Final müsabakalarına katılacak.

YORUMLAR
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Belaruslu gelinin kendisi Malatya'da, aklı Ukrayna'da Belaruslu gelinin kendisi Malatya'da, aklı Ukrayna'da

Diyarbakır, basketbol, Türkiye, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Malatya'da Basketbol U-16 Erkekler Bölge Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


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