Malatya'da Basketbol U-16 Erkekler Bölge Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2021-2022 sezonu faaliyet programı kapsamında düzenlenen U-16 Erkekler 5. Bölge Malatya Şampiyonası tamamlandı.
Tecde Spor Salonu'nda düzenlenen ve Malatya, Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Tunceli, Elazığ, Bitlis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinden 14 takımın katıldığı şampiyona 4 gün sürdü.
Final müsabakaları oynayan Malatya Yıldızlar Gençlik, Tunceli Dersim Gelişimspor, Diyarbakır Kayapınar Belediye Gençlik A Takımı ve Batman Eğitimspor rakiplerini yenerek Anadolu Bölgeler Yarı Final müsabakalarına katılacak.
Kaynak: AA
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