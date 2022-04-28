Malatya'da işitme engelli öğrencilerin spor başarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da işitme engelli öğrencilerin spor başarısı

28.04.2022 15:19
Malatya'da işitme engelli öğrencilerin spor başarısı

Malatya Akşemseddin İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri, Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonası'nda başarılı döndü.

Malatya Akşemseddin İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri, Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonası'nda başarılı döndü. Başarılı öğrencilere, İl Milli Eğitim Müdiresi Hatice Özdemir hediyeler verdi.

2021-2022 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyetleri çerçevesinde Mersin'de düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonası'nda Akşemseddin İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri derece elde ettiler. Malatya'da işitme engelli öğrenciler, Masa Tenisi branşında Yıldız Kızlar Takımı Türkiye 1'incisi, Yıldız Erkekler Takımı Türkiye 2'ncisi, atletizm branşında ise Yıldız Kızlar Takımı Türkiye 2'ncisi, Yıldız Erkekler Takımı Türkiye 3'üncüsü oldu.

İl Milli Eğitim Müdiresi Hatice Özdemir öğrencileri kabul ederek başarılarını kutlayıp, hediyeler verdi. Özdemir başarılı öğrencilerle bir süre sohbet ederek "Öğretmen ve öğrencilerimizin elde ettiği bu başarı bizi gururlandırdı. Sizleri canı gönülden tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim" dedi. - MALATYA

Malatya'da işitme engelli öğrencilerin spor başarısı
Malatya'da işitme engelli öğrencilerin spor başarısı
Malatya'da işitme engelli öğrencilerin spor başarısı

YORUMLAR
500
CHP'den Engelliler Çalıştayı CHP'den Engelliler Çalıştayı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Engelliler Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Engelliler Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması

Akşemseddin, Engelli, Türkiye, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Malatya'da işitme engelli öğrencilerin spor başarısı - Son Dakika


Son Dakika
15:18 "Beni taciz ediyorsun" diyerek saldırmış! Aile hekiminin burnunu kıran 19 genç, adli kontrolle serbest bırakıldı
15:05 Rusya'dan Japonya hamlesi: 8 diplomat sınır dışı edilecek
14:57 Sokakta karşılaşan iki köpeğin garip hareketleri dikkat çekti! Kardeş olduklarının ortaya çıkmasıyla duygu dolu anlar yaşandı
14:47 Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 8 Mayıs Pazar günü oynanacak
14:30 Pitbull saldırısına uğrayan Minik Asiye'nin davasındaki 4 sanığa tahliye kararı
14:25 Bahçesindeki çalıları yakmak isteyen adam, yanlışlıkla kendi evini yakıp kül etti!
14:20 Mahkum dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Fırat Barış'ı hapse attırabilecek mi?
14:17 Erdoğan'dan önemli görüşme! Putin, Rus pilotun takas süreci için teşekkür etti
14:16 DEVA'nın seçim kararını "çok zekice bulan" MHP lideri Bahçeli'den "kavga edeceğim" diyen CHP Lideri'ne yanıt: Bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 15:28:24. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da işitme engelli öğrencilerin spor başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement