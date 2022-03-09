Malatya'da kadınlar Voleybol Şenliği'nde buluştu - Son Dakika
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Malatya'da kadınlar Voleybol Şenliği'nde buluştu

09.03.2022 14:07
Malatya'da kadınlar Voleybol Şenliği'nde buluştu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Malatya İl Temsilciliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Voleybol Şenliği düzenlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Malatya İl Temsilciliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Voleybol Şenliği düzenlendi.

Malatya Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen şenliğin açılışında konuşan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bir günle sınırlandırmanın doğru olmadığını, her günün kadınlar günü olduğunu belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından voleybol müsabakalarına geçildi.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in eşi Songül Dağdeviren'in başlama vuruşuyla start alan voleybol şenliğinde birbirinden çekişmeli müsabakalar oynandı.

Müsabakalar sonunda, 23 yıldır hem öğrenci hem de sporcu yetiştiren beden eğitimi öğretmeni Gülüzar Özdoğan'a, "Filenin Sultanları"nın imzaladığı ve Avrupa Şampiyonası'ndaki karşılaşmalarda kullanılan voleybol topu hediye edildi.

Voleybol şenliğine katılan takımlara kupa, sporculara ise çeşitli hediyeler verildi.

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Dünya Kadınlar Günü, voleybol, Malatya, 8 mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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