Malatya'da konteyner kentte milli coşku - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Malatya'da konteyner kentte milli coşku

Geniş Video İzle

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda F Grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın Çekya karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Malatya'daki konteyner kentinde coşkuyla kutlandı. Bakanlık tarafından paylaşılan videoda ise Cenk Tosun'un son dakikalarda attığı gole sevinen Malatyalı futbolseverlerin görüntüleri yer aldı.

27.06.2024 01:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Malatya'da konteyner kentte milli coşku

MALATYA - Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda F Grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın Çekya karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet Kültür ve Turizm Bakanlığının Malatya'daki konteyner kentinde coşkuyla kutlandı.

Bakanlığın resmi X hesabından paylaşılan mesajda "Tebrikler #BizimÇocuklar! Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turundayız. Milli coşku yurdumuzun dört bir köşesinde yaşanırken Malatya Kültür ve Turizm Bakanlığı Konteyner Kenti'nde hizmet veren gezici kütüphanemizde de vatandaşlarımız bu mutluluğa ortak oldu" denildi.

Açık alanda kurulan dev ekranın karşısına geçen futbolseverler son anlarına kadar heyecan içerisinde geçen maçın A Milli Takım'ın galibiyetiyle sonuçlanmasıyla büyük mutluluk yaşadı.

Bakanlık tarafından paylaşılan videoda ise Cenk Tosun'un son dakikalarda attığı gole sevinen Malatyalı futbolseverlerin görüntüleri yer aldı.

Kaynak: İHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, A Milli Futbol Takımı, Cenk Tosun, Almanya, Malatya, Kültür, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatya'da konteyner kentte milli coşku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:01 Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye’yi gri listeden çıkardı Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi gri listeden çıkardı
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
10:15 İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor 4 adaylı yarışta bir favori var İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor! 4 adaylı yarışta bir favori var
10:09 3 yaşındaki çocuğa “yanlışlıkla“ 2 buçuk yıl kemoterapi uyguladılar 3 yaşındaki çocuğa "yanlışlıkla" 2 buçuk yıl kemoterapi uyguladılar
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
11:55 Oscar ödüllü oyuncu Adrien Brody, film çekmek için İstanbul’a geliyor Oscar ödüllü oyuncu Adrien Brody, film çekmek için İstanbul'a geliyor
11:33 Rafa Silva’dan rekor imza Sahaya çıkmadan tarihe geçti Rafa Silva'dan rekor imza! Sahaya çıkmadan tarihe geçti
11:18 Çocuk parkında dehşete düşüren olay Kanlar içinde yatan şahsı görenler telefona sarıldı Çocuk parkında dehşete düşüren olay! Kanlar içinde yatan şahsı görenler telefona sarıldı
10:55 Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu
10:50 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 12:13:57. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da konteyner kentte milli coşku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement