Malatya'da Masa Tenisi Bölge Şampiyonası başladı

Malatya'da, Türkiye Masa Tenisi Federasyonunca düzenlenen Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi Yıldızlar Masa Tenisi Şampiyonası başladı.

Merkez Spor Salonu'nda başlayan ve 2 gün sürecek müsabakalarda 28 erkek, 18 bayan olmak üzere toplam 46 takım, 155 sporcu mücadele ediyor.

Doğu Anadolu'dan Van, Bitlis, Ağrı, Bingöl, Iğdır, Malatya, Hakkari, Elazığ illeri, Güney Doğu Anadolu Bölgesinden ise Gaziantep, Batman, Kilis ve Mardin takımları Türkiye Şampiyonasına katılmak için ter döküyor.