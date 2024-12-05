Malatya'da Öğrencilere Yönelik Satranç Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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Malatya'da Öğrencilere Yönelik Satranç Turnuvası Düzenlendi

Malatya\'da Öğrencilere Yönelik Satranç Turnuvası Düzenlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, eğitim çağındaki çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Kernek Külliyesinde bir satranç turnuvası düzenledi. Elemelere yaklaşık 300 öğrenci katıldı ve finalistler ödüllendirildi.

05.12.2024 15:51  Güncelleme: 15:53
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Malatya Büyükşehir Belediyesi eğitim çağındaki çocukların sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet vermekte olan Semt konaklarında öğrencilere yönelik düzenlenen okul derslerine yardımcı kursların yanı sıra sosyal-kültürel faaliyetler de ayrı bir canlılık sağlıyor.

Her eğitim öğretim döneminde farklı etkinlikler gerçekleştirerek öğrencilere sosyal ve kültürel alanlarda da destek sunan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kernek Külliyesinde 2024-2025 eğitim-öğretim döneminin ilk etkinliği olarak satranç turnuvası düzenledi.

Kernek Külliyesinde gerçekleştirilen Satranç Turnuvası elemelerine yaklaşık 300 öğrenci müracaat etti. Yapılan elemeler sonrasında ise 12 öğrenci finale kaldı. Finaller sonrasında ilk üçe giren öğrenciler ödüllendirildi.

5 ve 6. sınıflarda; birinci Kayra Özhan, ikinci Muhammed Eymen, üçüncü ise Emir Ömer Emre oldu. 7 ve 8. sınıflarda; birinci Yusuf Taş, ikinci Yiğit Ali Dönmezer, üçüncü ise Emre Değirmenci oldu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Malatya'da Öğrencilere Yönelik Satranç Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

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