Malatya\'da spor yatırımlarına devam ediliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla gençlik ve spor merkezi yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Karagöz Spor Kompleksi'nin temeli gerçekleştirilen törenle atıldı.

Temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'da yapılan her yatırımın şehrin yeniden inşasında önemli bir tuğla olduğunu söyledi.

Karagöz Mahallesi'nin TOKİ konutlarının yoğun olduğu bir bölge olduğunu belirten Başkan Er, "Spor yatırımlarını planlarken, Malatya'nın her noktasında vatandaşlarımızın kolay ulaşabileceği alanları özellikle belirledik. Şehirlerin geleceği sadece binalarla, yollarla değil; gençlerle inşa edilir. Bu yüzden gençlerimize yönelik yatırımları çok önemsiyoruz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için spor ve gençlik yatırımlarını artırmak zorundayız. Çünkü gençlerimizi doğru alanlara yönlendirirsek, olumsuzluklardan da uzak tutmuş oluruz" dedi.

Zaman zaman "Bu yatırım yerine başka bir şey yapılsaydı" şeklindeki eleştirilere de yanıt veren Başkan Er, "Bilinmelidir ki her yatırımın ayrı bir bütçesi ve kaynağı vardır. Spor yatırımları için ayrılan kaynaklar yalnızca bu alanda kullanılabilir. Aynı şekilde kütüphane ya da diğer projeler için ayrılan ödenekler de kendi alanlarında değerlendirilir" diye konuştu.

Programda TFF Malatya Bölge Temsilcisi Işılay Çalışkan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan birer konuşma yaptı. - MALATYA