Malatya\'da Uluslararası Bisiklet Yarışları

Malatya'da Uluslararası Beydağı Dağ Bisikleti Yarışı devam ediyor.

Battalgazi ilçesindeki Beydağı Tabiat Parkı içerisinde oluşturulan parkurda 12 kategoride süren yarışlara, yaklaşık 500 sporcu kayıt yaptırdı.

Bugün düzenlenen elit erkekler ile elit kadınlar kategorisinde 60'a yakın sporcu pedal çeviriyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Malatya İl Temsilcisi İbrahim Asiltürk, AA muhabirine, yarışmaların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kıyasıya yarışların olduğunu aktaran Asiltürk, şöyle konuştu:

"Yarışmacılar iyi hazırlandı. Uluslararası düzeyde olduğu için önem arz ediyor. Malatya'ya hayırlı olmasını diliyorum. Uluslararası bazda 60'a yakın sporcu start alacak. 3-4 ülkeden katılım söz konusu. Sporcularımız burada olimpiyat puanı alıyorlar. Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle her şey gayet iyi gidiyor"

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.