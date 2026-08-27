Malatya'da Uluslararası Satranç Turnuvası
Malatya'da 17 ülkeden 625 sporcu, 9. Altın Kayısı Satranç Turnuvası'nda yarışıyor.
Malatya'da 17 ülkeden sporcuların katıldığı 9. Uluslararası Altın Kayısı Açık Satranç Turnuvası devam ediyor.
Sanat Merkezi Fuaye Salonu'nda düzenlenen turnuvada, 17 ülkeden 625 sporcu mücadele ediyor.
Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilecek.
Müsabakalar, 29 Ağustos'da sona erecek.
Kaynak: AA
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