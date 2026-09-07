Malatya'daki Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Elazığlı 4 sporcu birinci oldu - Son Dakika
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Malatya'daki Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Elazığlı 4 sporcu birinci oldu

Malatya\'daki Wushu Kung Fu Şampiyonası\'nda Elazığlı 4 sporcu birinci oldu
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30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Malatya'da düzenlenen İller Arası Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsil eden 4 sporcu, kendi kategorilerinde şampiyonluk elde etti. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları ve Milli Takımlar Antrenörü Fethi Oruç'u tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İller Arası Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Elazığlı 4 sporcu kendi kategorilerinde şampiyon oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen İller Arası Wushu Kung Fu Şampiyonası, farklı illerden çok sayıda sporcunun katılımıyla Malatya'da gerçekleştirildi. Şampiyonada Elazığ'ı dört sporcu ve Milli Takımlar Antrenörü Fethi Oruç temsil etti. Müsabakalarda başarılı bir performans ortaya koyan Elazığlı sporcular, mücadele ettikleri kategorilerde dört birincilik elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Elazığlı sporcuların elde ettiği dört birincilik, kentte wushu kung fu branşına yönelik çalışmaların ve sporcuların azimli hazırlıklarının önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi. Alınan dereceler, Elazığ'ın farklı spor branşlarında ulusal düzeyde elde ettiği başarılara bir yenisini ekledi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Elazığ'ımızı Malatya'da düzenlenen 30 Ağustos İller Arası Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda başarıyla temsil ederek dört ayrı kategoride şampiyonluk elde eden sporcularımızı ve Milli Takımlar Antrenörümüz Fethi Oruç'u tebrik ediyoruz. Sporcularımızın elde ettiği bu anlamlı başarı bizleri gururlandırmıştır. Gençlerimizin ve sporcularımızın gelişimine katkı sunmak, onları ulusal ve uluslararası organizasyonlarda daha büyük başarılara taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Şampiyon olan sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlik, Malatya, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatya'daki Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Elazığlı 4 sporcu birinci oldu - Son Dakika

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