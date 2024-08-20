Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Futbol Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Futbol Turnuvası Sona Erdi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Futbol Turnuvası Sona Erdi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanları arasında birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen futbol turnuvası sona erdi. Turnuvaya 24 takım ve 300'e yakın sağlık çalışanı katıldı. Finalde Anestezi Takımı, Güvenlik Takımı'nı penaltı atışları sonucu 6-4 yenerek kupayı kazandı.

20.08.2024 14:48
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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanları arasında birlik ve beraberliği güçlendirmenin sporun teşvik edilmesi amacıyla organize edilen 'Futbol Turnuvası' sona erdi.

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin ardından cansiperane şeklinde görev yapan sağlık çalışanlarının motivasyonuna katkı sağlamak amacıyla halı saha futbol turnuvası düzenlendi. Futbol turnuvasına, 24 takım ve 300'e yakın sağlık çalışanı katılım sağladı. 'Sağlık için spor' teması ile gerçekleşen turnuva, 24 takının oluşturduğu 6 grup ve toplam 51 maç şeklinde oynandı.

Büyük bir çekişme içinde gerçekleşen turnuvanın finalinde Anestezi Takımı, Güvenlik Takımı'nı penaltı atışları sonucu 6-4 yenerek kupayı kazandı.

Anestezi ve Güvenlik Takımlarının oynadığı final maçına, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Selçuk Sinanoğlu, Destek ve Kalite Müdürü Mehmet Soylu, Başhekim Yardımcıları Uzm. Dr. Yunus Coşar ve Dr. Furkan Doğan, Müdür Yardımcısı Mehmet Eryılmaz ile sağlık çalışanlarımız katıldı. Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Selçuk Sinanoğlu, her iki takımın oyuncularını finalin adına yaraşır başarılı ve güzel performansları için kutlayarak, "Organizasyonun yapılmasında emeği geçen ve turnuvaya katılan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu turnuvayı sağlık çalışanlarımız arasındaki birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi, yorucu iş hayatındaki stresten uzaklaştırılmaları ve sporun teşvik edilmesi amacıyla düzenledik. Centilmenlik içinde geçen turnuva nefes kesen final maçıyla sonuçlandı. Kazanan dostluk ve kardeşlik oldu. Tüm takımları kutluyorum. Hepinizin emeğine sağlık" dedi.

Anestezi Takımı, kupa töreninin ardından sevincini kendilerini desteklemek için gelen taraftarlarıyla yaşadı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Futbol Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika

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