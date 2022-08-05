Malatya haberi! Yeni Malatyaspor, Bodrumspor maçı öncesi iddialı - Son Dakika
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Malatya haberi! Yeni Malatyaspor, Bodrumspor maçı öncesi iddialı

05.08.2022 18:53
Malatya haberi! Yeni Malatyaspor, Bodrumspor maçı öncesi iddialı

Malatya bölgesinden gelen habere göre Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, 14 Ağustos Pazar günü Bodrumspor konuk olacakları ilk hafta maçını kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, 14 Ağustos Pazar günü Bodrumspor konuk olacakları ilk hafta maçını kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Arslan, Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, lig hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

İç transferde 2 ya da 3 oyuncuyla daha anlaşmaya varılacağını aktaran Arslan, "Bodrumspor maçıyla lige başlayacağız. Rakibin küçüğü büyüğü yoktur. Biz her zaman kazanmak için sahaya çıkacağız. Puan tablosu bizi nereye götür bilmiyorum ama öncelik ayaklarımızın yere basması. Yeni Malatyaspor'u sağlam bir kulüp haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Sonuna kadar mücadele edecek bir takımının olduğunu ifade eden Arslan, taraftar ve şehir adına sahada olacaklarını dile getirdi.

Takımın genel durumuyla ilgili bilgi veren Arslan, "Bu çocuklara güveniyoruz. Takımın şu anki yaş ortalaması 20. Belki de Türkiye'de bir rekor. Yönetim bugün güzel bir haber verdi. Godfred Donsah tekrar aramıza katıldı. Bu güzel birliktelik devam ediyor. Malatyalılar bilsin ki Cihat Hoca gitmedi, onlar için savaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatya haberi! Yeni Malatyaspor, Bodrumspor maçı öncesi iddialı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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