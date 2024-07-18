Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nde Dağ Bisikleti Yarışları Yapıldı - Son Dakika
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Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nde Dağ Bisikleti Yarışları Yapıldı

Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında düzenlenen 1. Ulusal Dağ Bisikleti Yarışları, Orduzu Pınarbaşı Turgut Özal Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi. Yarışlar, 5 farklı kategoride yapıldı ve çeşitli illerden yaklaşık 50 sporcu katıldı. Yarışta dereceye giren sporculara para ödülü verildi.

18.07.2024 17:55
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26. Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında 1. Ulusal Dağ Bisikleti Yarışları yapıldı.

Orduzu Pınarbaşı Turgut Özal Tabiat Parkı'ndaki parkurda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen yarışlar, 17 yaş altı yıldız erkekler, 19-34 yaş elit erkekler, 17 yaş altı yıldız kızlar, 35 yaş üstü master erkekler ve 17-18 yaş genç erkekler olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi İbrahim Asiltürk, AA muhabirine, bu yıl 26'ncısı düzenlenen Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında ulusal, ödüllü bir dağ bisikleti yarışı düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yarışlara Erzurum, Elazığ, Adıyaman ve İzmir gibi çeşitli illerden yaklaşık 50'ye yakın sporcu katıldı. Amacımız doğa sporları kapsamında bisiklet branşını da kullanıcılara sevdirmek. Bunun yanı sıra Türkiye Bisiklet Federasyonunun destekleriyle Malatya'mıza güzel bir etkinlik katmaktı. Parkurumuz yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda, orta zorluğa sahip bir parkur. Gayet de iyi, her şey yolunda gitti. Önümüzdeki yıl da yine dağ bisikleti yarışlarımızı geleneksel hale getirip her yıl tekrarlamayı düşünüyoruz. Yarışta da dereceye giren ilk 3 sporcuya para ödülü belediyemizce takdim edilecek. Federasyonumuzun da destekleri iyi. Bizler de Bisiklet İl Temsilciliği olarak elimizden geleni yapıyoruz."

Yıldız erkeklerde Muhammed Nedim Taşkın, elit erkeklerde Süleyman Sefa Temel, yıldız kızlarda Merve Bayındır, master erkeklerde Gökhan Uzuntaş, genç erkeklerde ise İbrahim Ölkeli birinci olurken, ödülleri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nurhan Demir ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nde Dağ Bisikleti Yarışları Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nde Dağ Bisikleti Yarışları Yapıldı - Son Dakika
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