Malatya Necatibey Ortaokulu 3'te 3 yaptı

Malatya Necatibey Ortaokulu, Kadınlar Hentbol 2.Ligi G grubunda oynadığı 3 maçı da kazanarak başarı üzerine başarı elde ediyor.

Kadınlar Hentbol 2.Ligi G grubunda oynadığı 3 maçı da kazanan Necatibey Ortaokulu kız takımı, bu sezon ligde başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Necatibey Ortaokulu, Hentbol Ligi'nde oynanan maçlarda, Gaziantep Spor Kulübü'nü 33-22, Şanlıurfa Güneşin Çocukları Spor Kulübü'nü 43-9 ve son olarak da Kahramanmaraş Genç Nesil Bilişim Spor Kulübü'nü 37-15 yendi.

Necatibey Ortaokulu kız takımı, deneyimli antrenörü Yeliz Fırat koordinesinde grubu birinci olarak tamamlamak için çaba gösteriyor. - MALATYA