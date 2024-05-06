Malatya'nın Darende ilçesindeki okçuluk kulübü Türkiye Şampiyonası'nda finale kaldı - Son Dakika
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Malatya'nın Darende ilçesindeki okçuluk kulübü Türkiye Şampiyonası'nda finale kaldı

Malatya\'nın Darende ilçesindeki okçuluk kulübü Türkiye Şampiyonası\'nda finale kaldı

Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi Okçuluk Kulübü öğrencileri, Gümüşhane'de düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluk Grup Müsabakalarında takım halinde ikinci oldu. İl elemelerinde birinci olan kulüp, Türkiye Şampiyonası'nda finale kalmayı başardı. Müsabakalarda gösterdikleri performansla dikkat çeken öğrenciler, milli sporcu olma hedefiyle Mersin'deki finallere hazırlanıyor.

06.05.2024 10:50
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Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi Okçuluk Kulübü öğrencileri, Gümüşhane'de düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluk Grup Müsabakalarında takım halinde ikinci oldu.

Geçtiğimiz hafta Malatya'da düzenlenen il elemelerinde birinci olan Hacı Naciye Ateş Okçuluk Kulübü öğrencileri, ilimizi temsilen Gümüşhane'de düzenlenen bölge müsabakalarında takım halinde derece elde ederek, Türkiye Şampiyonası'nda finale kaldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının okul sporları kapsamında düzenlenen küçükler, yıldızlar ve gençler A-B kız-erkek grup müsabakalarına, 13 ilde 350'ye yakın sporcu katıldı.

Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda 2 gün süren müsabakalarda Hacı Naciye Ateş Okçuluk Kulübü 12'inci sınıf öğrencileri Şehnaz Çetin, Zeynep Uykun ve Mervenur Önat, Mersin'de yapılacak Türkiye finallerine katılabilmek için mücadele etti.

Beden eğitimi Öğretmeni Sedat Kaya, Türk okçuluğunun, motivasyonu ve konsantrasyonu artıran bir spor olduğuna dikkati çekerek, ilk defa katıldıkları müsabakalarda birinci olarak Türkiye Şampiyonası'nda finale kaldıklarını söyledi.

Okçulardan Şehnaz Çetin de Mersin'de düzenlenecek olan finallere güçlü bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, milli sporcu olmayı hedeflediğini aktardı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Malatya'nın Darende ilçesindeki okçuluk kulübü Türkiye Şampiyonası'nda finale kaldı - Son Dakika

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