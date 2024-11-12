Malatya Stadyumu Yeniden Futbolseverlere Açılıyor - Son Dakika
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Malatya Stadyumu Yeniden Futbolseverlere Açılıyor

Malatya Stadyumu Yeniden Futbolseverlere Açılıyor

Battalgazi Belediyesi, 6 Şubat depremleri sonrası atıl durumda kalan Malatya Stadyumu'nu temizlik ve bakım çalışmalarıyla maçlara hazır hale getiriyor. Belediye Başkanı Bayram Taşkın, stadyumun halk için önemli bir mekan olduğunu vurguladı.

12.11.2024 10:54  Güncelleme: 10:56
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Battalgazi Belediyesi, 6 Şubat depremleri sonrası atıl durumda kalan Malatya Stadyumu'nu kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışmasıyla maçlara hazır hale getiriyor. Belediye Başkanı Bayram Taşkın, stadyumu Malatyalılara kazandırmak için yoğun bir mesai harcadıklarını belirterek, futbolseverlerin uzun süren bekleyişinin sona ereceğini müjdeledi.

6 Şubat depremleri sonrası hasar gören ve hiçbir müsabakaya ev sahipliği yapmayan Malatya Stadyumu, yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor. Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeni Malatya spor'un oynayacağı maçlar öncesinde stadyumda kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması yürütüyor. Depremin ardından kullanılmayan stadyum, bakım altına alınarak, futbolseverlerin tekrar hizmetine sunulacak.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, temizlik ve bakım çalışmaları hakkında "Malatya Stadyumu, bu şehir için yalnızca bir spor tesisi değil; aynı zamanda Malatyalılar için ortak bir tutku ve buluşma noktası. Deprem sonrası zorlu bir süreçten geçtik, ancak stadyumun çehresini değiştirmek ve burayı yeniden hayata döndürmek için tüm ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Taşkın, yapılan çalışmaların yalnızca temizlikle sınırlı olmadığını, aynı zamanda stadyumun bakım ve onarımına da önem verdiklerini vurguladı.

Temizlik işleri personeli, stadyumu eski günlerine kavuşturmak için titiz bir çaba sarf ediyor. Ekipler, tribünlerden soyunma odalarına, tuvaletlerden koridorlara kadar stadyumun her köşesini detaylı bir şekilde temizliyor. Bu çalışmalar sayesinde stadyum, uzun bir aradan sonra yeniden futbol karşılaşmalarına hazır hale gelecek. Başkan Taşkın'ın, "Bu stadyum, Malatya'nın simgelerinden biridir. Deprem sonrası yaşanan tüm zorluklara rağmen vatandaşlarımıza yeniden bir arada maç izleyebilecekleri bir alan sunmak istiyoruz" diye konuştu.

Malatya futboluna yeniden katkı sunmaya hazırlanan stadyum, tüm bakım ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla taraftarlarla buluşacak. Bu kapsamda, Battalgazi Belediyesi'nin özverili çalışmaları sayesinde stadyumun dört bir yanında hummalı bir çalışma sürdürülüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Malatya Stadyumu Yeniden Futbolseverlere Açılıyor - Son Dakika

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