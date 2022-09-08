Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu sporcuya Vali Şahin'den hediye - Son Dakika
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu sporcuya Vali Şahin'den hediye

08.09.2022 09:17
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu sporcuya Vali Şahin'den hediye

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Hatice Akbaş'ı Valilik Makamında kabul ederek hediye verdi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Hatice Akbaş'ı Valilik Makamında kabul ederek hediye verdi.

Ziyarette Akçadağ Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün ile milli sporcu Hatice Akbaş'ın antrenörü Kazım Akbaş da hazır bulundu. Vali Şahin, milli sporcu Hatice Akbaş'ın göstermiş olduğu başarılarla hem Türkiye'nin hem de Malatya'nın gururu olduğunu belirterek, başarılarının devamını diledi. Şahin, milli sporcu Hatice Akbaş'ın antrenörü Kazım Akbaş'a böyle bir dünya yıldızının ortaya çıkmasında yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Hatice Akbaş, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu sporcuya Vali Şahin'den hediye - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu sporcuya Vali Şahin'den hediye - Son Dakika
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