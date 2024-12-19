Malatya'ya 1,5 Milyar Liralık Spor Yatırımı

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BAKAN BAK: MALATYA'YA YAKLAŞIK 1,5 MİLYAR LİRALIK SPOR TESİSLERİ YATIRIMIMIZ OLACAK

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Bütçe Yönetim Kanunu'nun tüm maddelerinin kabul edilmesinin ardından 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı. Kanun Teklifinin 2'nci maddesi görüşülürken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Bak, 6 Şubat depremlerinden hasar gören Malatya'ya yapılan yatırımlar ile ilgili soruya değinerek, "Bu hafta sonu Malatya'da olacağım. İnşallah ziyarette bulunacağız. Daha önce Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve vekillerimizle görüştük. Malatya'da çeşitli spor tesislerinin yatırımlarıyla ilgili görüşmelerimiz olacak. Malatya'ya yaklaşık 1,5 milyar liralık spor tesisleri yatırımımız olacak. TOKİ tarafından yeni inşa edilen konutlar ile ilgili ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla görüşerek, oralarda gençlerimiz için spor tesisleri yapmayı planlıyoruz. Malatya'da büyükşehir belediyemiz ile birlikte halk kütüphanesi açılışını yapmıştık. Şimdi de belediyenin içerisine 24 saat açık olan, öğrencilerimizin faydalanacağı bir kütüphane daha yapacağız. Malatya, depremden büyük hasar gören illerimizden bir tanesi, stadyumun onarımını yaklaşık 80 milyon lira yatırım ayırarak yaptık. Hasar gören diğer yerlerin de onarımlarını gerçekleştiriyoruz. Beydağı ve Orduzu ilçesindeki tesislerin yapım faaliyetleri sürüyor. Ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin talepleri çerçevesinde spor tesisleri inşası için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

'YASA DIŞI BAHİS VE KUMARLA CİDDİ BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDİYORUZ'

Bakan Bak, yasa dışı bahis ile ilgili mücadeleye ilişkin ise "Yasa dışı bahis bizim en önemli konularımızdan bir tanesidir. Meclisin daha önce yaptığı değişikliklerle beraber yasa dışı bahse giden büyük miktardaki paranın bir kısmını legal bir şekilde vergilendirerek sağlanmasını ifade ettik. Ama yine yasa dışı bahis alanını yönetmek için Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında, Adalet, İçişleri, Maliye bakanlarımızla beraber çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. MASAK, bu noktada ciddi operasyonlar planlıyor. İçişleri Bakanlığımız her hafta operasyon yapıyor. Dün yapılan operasyonlarda gözaltılar vardı. Biz yakinen bu yasa dışı bahis ve kumarı teşvik eden herkesi takip edip, gerekli cezaları sağlıyoruz. Bu yasa dışı bahis ve kumarla ciddi şekilde mücadele ediyoruz çünkü burası terör örgütlerinin beslendiği, geçmişte çok etkin bir şekilde buralardan kaynak aktardıkları bir alan. Yaptığımız düzenlemelerle bunların azaltılmasını, kontrolünü sağlıyoruz. MASAK, bankalar üzerindeki ödeme sistemleri üzerinde de çalışma yapıyor. Spor Toto olarak, yasa dışı bahis sitelerini derhal BDDK'ya bildiriyoruz. Onlar siteleri kapatıyor. Bu konuda gerekli öngörüleri gerçekleştiriyoruz. Merak etmeyin, bu alanda üretilen kara paranın kökünü kazımak için, terör örgütlerinin beslendiğini bu alanı kazımak için çalışıyoruz" diye konuştu.