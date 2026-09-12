Malatya Yeşilyurtspor, Kırıkkale FK'yı 3-1 yenerek 2. haftada 3 puanı aldı - Son Dakika
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Malatya Yeşilyurtspor, Kırıkkale FK'yı 3-1 yenerek 2. haftada 3 puanı aldı

Malatya Yeşilyurtspor, Kırıkkale FK\'yı 3-1 yenerek 2. haftada 3 puanı aldı
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TFF 3. Lig 3. Grup 2. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, sahasında Kırıkkale FK'yı 3-1 mağlup etti. Yeşilyurtspor'un gollerini Koray Uzun ile iki kez Enes Nalbantoğlu atarken, Kırıkkale FK'nın tek golü Baha Kısacık'tan geldi.

TFF 3. Lig 3. Grup 2. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Kırıkkale FK'yı 3-1 mağlup etti.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Levent Balcı, Orhan Kıvrak, Elber Aslan

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü: Halil Bağcı, Fadıl Kocaoğlu, Enes Nalbantoğlu, Eren Şimşek, Mustafa Alşimşek, Koray Uzun, Yılmaz Basravi (Kadir Can Gündoğdu dk. 23), Tayyip Kanarya (Muhammed Enes Yılmaz dk. 72), Oktay Gürdal (Cemal Kaya dk. 90+3), Aykut Sarıdoğan (Yiğit Ulaş dk. 90+3), Ahmet Yağız Mengi (Ümitcan Ekşi dk. 72)

Kırıkkale FK: Ömer Bircan Camcı, Enes Yetim, Batuhan Tunçay, Yusuf Mert Tunç (Güney Sağır dk. 64), Şahin Şafakoğlu, Yasin Polat (Mümin Uyar dk. 87), Alperen Bekli (Eray Halidi dk. 87), Christopher Jakob Aydemir, Berkay Arı, İsmail Cem Kara (Baha Kısacık dk. 72), Kaan Baysal

Goller: Koray Uzun (dk. 4), Enes Nalbantoğlu (dk. 66 ve 90+1) (Malatya Yeşilyurt Spor), Baha Kısacık (dk. 79) (Kırıkkale FK)

Sarı kartlar: Mustafa Alşimşek, Oktay Gürdal (Malatya Yeşilyurt Spor), Yasin Polat, Yusuf Mert Tunç, Batuhan Tunçay, Şahin Şafakoğlu (Kırıkkale FK)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Malatya Yeşilyurtspor, Kırıkkale FK'yı 3-1 yenerek 2. haftada 3 puanı aldı - Son Dakika

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