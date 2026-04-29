Malatya Yeşilyurtspor PFDK\'lık

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Malatya Yeşilyurtspor'a 41 bin 250 TL para cezası verdi.

TFF 3. Ligde 2. Lige yükselme mücadelesi veren Malatya Yeşilyurtspor Play-Off 1. tur müsabakalarında 23 Nisan'da Silifke Belediye Spor ile karşılaştı. Bu karşılaşmada taraftarın neden olduğu saha olayları yüzünden Malatya temsilcisine 41 bin 250 TL para cezası kesildi.

Karşılaşma ev sahibi takım Malatya Yeşilyurtspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona ermişti. - MALATYA