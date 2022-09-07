Malatyalı sporcu Belemir Almira Dede, Dünya Şampiyonası'nda 3. oldu - Son Dakika
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Malatyalı sporcu Belemir Almira Dede, Dünya Şampiyonası'nda 3. oldu

07.09.2022 11:48
Malatyalı sporcu Belemir Almira Dede, Dünya Şampiyonası'nda 3. oldu

Malatyalı sporcu Belemir Almira Dede, Modern Pentatlon U19 Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük sevincini yaşadı.

Malatyalı sporcu Belemir Almira Dede, Modern Pentatlon U19 Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük sevincini yaşadı.

İtalya'da düzenlenen 17 ülkeden, 34 sporcunun katıldığı, U17-U19 Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda U19 Karışık Bayrak Yarışı'nda mücadele eden Malatyalı milli sporcu Belemir Almira Dede, bronz madalyanın sahibi oldu. Belemir Almira Dede'nin bu başarısından dolayı bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, "U19 Dünya Şampiyonası'nda bu branşta ülkemize ilk defa üçüncülük kazandıran sporcumuz bizleri gururlandırdı. Öncelikle sporcumuzu büyük başarısından dolayı kutluyorum. Bu başarıda büyük emeği olan antrenörlerimizi, ailesini ve bu başarıya katkı sunan tüm paydaşları tebrik ederim. Belemir Almira ilimizin ve ülkemizin modern pentatlon branşında başarılı sporcularından biri olarak gelecekte bu branşa hizmet edecek ve başarılara yelken açacak sporculara örnek teşkil edecektir. Kendisi ve antrenörleri ile sürekli görüşüyoruz. Çok çalıştığını bizler görüyoruz. Bu çalışmanın boşa olmadığını yapılan modern spor tesislerin ve sportif altyapı yatırımlarının daha birçok başarıya katkı sağlayacağı kaçınılmaz bir gerçek olduğunu Belemir Almira bizlere kanıtlamış oldu. Önümüzdeki şampiyonalardan da madalya ve derecelerle döneceğinden inancımız tamdır. Buradan tekrar sporcumuzu canı gönülden kutlar, başarılarının devamını dilerim. Ayrıca sporcularımıza sonsuz desteklerini sunan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımıza bizlere sundukları imkanlardan dolayı müteşekkir olduğumuzu iletmek istiyorum" dedi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Malatya, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malatyalı sporcu Belemir Almira Dede, Dünya Şampiyonası'nda 3. oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatyalı sporcu Belemir Almira Dede, Dünya Şampiyonası'nda 3. oldu - Son Dakika
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