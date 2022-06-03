Malatyaspor'un eski başkanı Erdoğan vefat etti - Son Dakika
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Malatyaspor'un eski başkanı Erdoğan vefat etti

03.06.2022 07:04
Malatyaspor'un eski başkanı Erdoğan vefat etti

Malatyaspor'un eski başkanlarından, iş adamı Vedat Erdoğan vefat etti.

Malatya spor'un eski başkanlarından, iş adamı Vedat Erdoğan vefat etti.

Akciğer kanseri rahatsızlığından hayatını kaybeden 2 çocuk babası Vedat Erdoğan (68) Yeşiltepe Şehir Mezarlığı Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Şehir Mezarlığı'nda defin edildi.

Merkezi İstanbul'da bulunan Malatya Eğitim Vakfı'nın kurucu genel sekreterliği görevinde de bulunan Erdoğan'ın Malatya'da spor camiasının tanıdığı iş insanı olduğu kaydedildi. - MALATYA

Malatyaspor'un eski başkanı Erdoğan vefat etti
Malatyaspor'un eski başkanı Erdoğan vefat etti
Malatyaspor'un eski başkanı Erdoğan vefat etti

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Kaynak: İHA

Malatyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

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