Malatyaspor\'un Yeniden Ayağa Kaldırılması İçin Girişimler Başladı

Süper Lig'de uzun yıllar mücadele ederek Malatya'yı profesyonel futbolun en üste seviyesinde temsil eden ve daha sonra amatör lige kadar düşen Malatyaspor'u, eski başarılı günlerine kavuşması için şehrin önde gelenleri tarafından desteklenme kararı alındı.

Malatyaspor'un yeniden ayağa kaldırılması için girişimler başladı. Bu kapsamda takımın başarılı günlerine dönmesi için İstanbul'da bir toplantı yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er öncülüğünde Malatyalı Zeytinburnu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sertaç Güleç koordinasyonunda gerçekleşen ve Malatya İş İnsanları Platformu (MAİP) Genel Başkanı Ahmet Özköse'nin de projeleri ile hazır bulunduğu toplantıya iş insanı İlhan Kavuk, Cengiz Günaydın, Haşim Karadağ Malatya Yeşilyurtspor Kulübü Başkanı Adnan Çoban, Malatyalı İşadamları Derneği Başkanı Yunus Akdaş, Avukat Eralp Yalvaç, İstanbul Marmara derebeyleri eski taraftarlar derneği başkanı Erhat Tuhan, eski Malatyaspor taraftarlar dernek başkanı Zeynal Çubuk gibi Malatya'nın önde gelen isimleri katıldı.

Malatya'daki futbol kulüpleri masaya yatırıldı

Yeni Malatyaspor'un yaşadığı hezimet, Malatyaspor'un yeniden doğuşunu hızlandırdı. İstanbul'da yapılan görüşmelerde Malatya'daki profesyonel futbol kulüpleri Malatyaspor, Yeni Malatyaspor ve bu yıl 3. Lig'e yükselen Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un durumu ele alındı. Borcu 1 milyar TL'yi aşan ve transfer yasağı bulunan Yeni Malatyaspor'un desteklenmesine yönelik bir karar alınmadı. Malatya futbolunun gerekirse tek bir çatı altında toplanması ve 'Büyük Malatyaspor' projesine imza atılması görüşünü savunan isimler de toplantıda fikirlerini belirtti.

Ahmet Özköse: "Malatya şehrini ayakta tutacak olan faaliyetlerden birisi de futbol"

Malatya'daki futbol dünyasını yakından bilen Ahmet Özköse, şehri ayakta tutacak olan faaliyetlerden birinin de futbol olduğunu belirterek, "Yaklaşık 60 yıllık tarihiyle Malatya'nın profesyonel futbolundaki önemli simgelerden biri olan Malatyaspor'un yeniden desteklenmesi fikri çok olumlu oldu. Başkanımız Sami Er, Malatyayı nasıl ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyorsa, Malatya futbolunun da ayağa kalkması için var gücü ile mücadele ediyor. Kendilerine özellikle bu konuda teşekkür eder, istişare toplantısının Malatya'mıza hayırlara vesile olmasını temenni ederim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL