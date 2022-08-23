Muaythaide Malezya'da şampiyon olan Sudenur, İtalya'da kick boksta da birincilik istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Muaythaide Malezya'da şampiyon olan Sudenur, İtalya'da kick boksta da birincilik istiyor

23.08.2022 11:38

Malezya'da düzenlenen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sudenur Basancı, İtalya'da yapılacak Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda da birinci olmak istiyor.

Malezya'da düzenlenen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sudenur Basancı, İtalya'da yapılacak Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda da birinci olmak istiyor.

Kick boks ve muaythai dalında katıldığı yarışmalarda önemli başarılara imza atan Sudenur, son olarak 9-20 Ağustos tarihlerinde 60 ülke ve 64 takımın yarıştığı Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda 57 kiloda rakiplerini geride bırakarak kürsüde ilk sırada yer aldı.

Yeni başarılara olan inancı tam olan milli sporcu, 30 Eylül-9 Ekim tarihlerinde İtalya'da yapılacak Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda da birincilik hedefliyor.

"Çok gururlu ve mutluyum"

Sudenur Basancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerine ulaşabilmek için çok çalıştığını söyledi.

Çok iyi bir dönem geçirdiğini ve günde 2 idman yaptığını anlatan Sudenur, "Bu başarıyı elde etmeyi çok istedim, azmettim ve sonunda hedefimize çok şükür ulaştık. Müsabakalar çok yoğundu. Vietnam, Tayland, ABD, İran ve Kanada'dan rakiplerim vardı. Onların hepsini yenerek şampiyon olduk, altın madalyamızı aldık. Birincilik kürsüsünde İstiklal Marşı'mızı okuttuk, bayrağımızı göndere çektik. Bu anlatılmaz bir duygu, bu nedenle çok gururlu ve mutluyum." diye konuştu.

Sudenur, birçok insanın heyecanına ortak olduğunu ve milli gururu birlikte yaşadıklarını aktararak, "Bundan sonraki hedefim İtalya'da dünya şampiyonası var. Türkiye'deki seçmeleri kazanarak ona da katılmayı hak ettim. İnşallah orada da bayrağımızı en yükseğe çekmek, İstiklal Marşı'mızı tekrar okutmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

En büyük destekçilerinden birinin İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan olduğunu belirten Sudenur, altın madalyayı kazanır kazanmaz sevincini kendisiyle paylaştığını kaydetti.

"Muaythai milli takımımız dünyaya adını duyurdu"

Milli takım antrenörü Cemal Kocabaş da Sudenur'la gurur duyduğunu dile getirerek, "Sudenur ile bu yola 7 yıl önce çıktık. 7 yıldır hemen hemen hiçbir müsabakasını kaybetmedi. Uluslararası platformlarda onun dünya ve Avrupa şampiyonu olacağına dair ışığı görmüştüm. Hiç yanılmadık, bu da benim için ayrı bir gurur. Bu sporda ileri seviyede olan ülkelerin sporcularını yenip şampiyon olduk. Muaythai milli takımımız dünyaya adını duyurdu. Mutluyuz, milletimize armağan olsun." şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Eski Malezya Başbakanı Rezak'a verilen 12 yıl hapis cezası onaylandı Eski Malezya Başbakanı Rezak'a verilen 12 yıl hapis cezası onaylandı İtalya'da aşırı sağcı Salvini, AB'den Rusya'ya yaptırımları tekrar düşünmesini istedi İtalya'da aşırı sağcı Salvini, AB'den Rusya'ya yaptırımları tekrar düşünmesini istedi Malezya'da mahkeme, eski Başbakan Necip Rezak'ın 1MDB mahkumiyetini onadı Malezya'da mahkeme, eski Başbakan Necip Rezak'ın 1MDB mahkumiyetini onadı
Kaynak: AA

Kick Boks, Malezya, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muaythaide Malezya'da şampiyon olan Sudenur, İtalya'da kick boksta da birincilik istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki sürpriz toplantısı sonrası ortaya atılan "erken seçim" iddialarına Ömer Çelik'ten yalanlama
17:13 Eskişehir'de husumetlileri tarafından dövülerek öldürülmüştü! Korkunç anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:30 Kadıköy'de çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yumruklayan motosikletli konuştu: O an ayı gücü geldi
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 18:22:55. #1.12#
SON DAKİKA: Muaythaide Malezya'da şampiyon olan Sudenur, İtalya'da kick boksta da birincilik istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement