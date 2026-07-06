Malinovskyi ve Saviolo Trabzon'a Geldi - Son Dakika
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Malinovskyi ve Saviolo Trabzon'a Geldi

Malinovskyi ve Saviolo Trabzon\'a Geldi
06.07.2026 00:42
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Trabzonspor'un yeni transferleri Malinovskyi ve Saviolo, havalimanında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Trabzonspor'un transfer ettiği Ruslan Malinovskyi ve Noah Saviolo Trabzon'a geldi.

Ukraynalı 33 yaşındaki orta alan oyuncusu Malinovskyi, Trabzon Havalimanı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Malinovskyi, ilk günden itibaren Trabzonspor'un transfer sürecindeki ilgisinin ciddi olduğunu gördüğünü söyledi.

Takım arkadaşları Caleb Ekuban, Oleksandr Zubkov ve Arseniy Batagov ile daha önce aynı takımda yer aldığını anlatan Malinovskyi, bordo-mavili taraftarların tutkusunu da yakından bildiğini kaydetti.

Malinovskyi, teknik direktör Fatih Tekke ile yaptığı görüşmelerde futbol ve pozisyonlar üzerine konuştuklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kulübün Avrupa Ligi'nde oynayacak olması, Avrupa'da boy gösterecek olması benim adıma yine önemli noktalardan bir tanesi. Bu şansı bana verdikleri için hem başkanımıza hem kulübümüze hem bütün taraftarlarımıza gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ilk andan itibaren işin ciddi olduğunu gösterdiler. Bana yaklaşımlarının çok ciddi ve doğru olduğunu gösterdiler. Ben de burayı seçtiğim için mutluyum. Genç oyunculardan kurulu bir takımız. Takım arkadaşlarıma örnek olma rolünü daha önce yaptığım gibi yine burada da üstleneceğim."

Portekiz ekibi Vitoria'dan transfer edilen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Noah Saviolo da kulüp ve teknik direktör Fatih Tekke ile yaptığı görüşmelerde Trabzonspor'un kendisine güven verdiğini dile getirerek, bordo-mavili formayı giyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu anlattı.

Trabzonspor'un en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcusu olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Saviolo, bunun kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Saviolo, bu durumun kendisine güven verdiğini aktararak, performansıyla ve oynayacağı maçlarla bunu hak ettiğini sahada göstermek istediğini kaydetti.

Sağ ve sol kanatta oynayabildiğini belirten Saviolo, "Tek bir hedefim var. Takıma yardımcı olabilmek, elimden gelenin en iyisini yaparak takımın kazanmasını sağlamak. Sağ ya da sol benim için çok fark etmiyor." dedi.

Malinovskyi ve Saviolo, açıklamalarının ardından kulüp aracıyla havalimanından ayrıldı.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Trabzon, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malinovskyi ve Saviolo Trabzon'a Geldi - Son Dakika

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