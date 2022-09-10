Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul , katılımcılara teşekkür ederek gelecek yıl daha geniş kapsamlı bir güreş organizasyonu planladıklarını ifade etti.

Meşatlık mevkisinde düzenlenen organizasyon 40 pehlivanın katılımıyla gerçekleşti. 18 pehlivanın mücadele ettiği başpehlivanlık müsabakalarında rakiplerini yenen Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan, final müsabakasında karşılaştı. Gürbüz, Gümüşalan'ı yenerek başpehlivan oldu.

Kaynak: AA

Fehmi Özkan, Ali Gürbüz, Tekirdağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 24. Malkara Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu - Son Dakika

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