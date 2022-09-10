24. Malkara Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu - Son Dakika
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24. Malkara Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

10.09.2022 18:24
24. Malkara Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

Malkara Belediyesi tarafından düzenlenen 24. Geleneksel Malkaralı Pehlivan Fehmi Özkan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.

Malkara Belediyesi tarafından düzenlenen 24. Geleneksel Malkaralı Pehlivan Fehmi Özkan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.

Meşatlık mevkisinde düzenlenen organizasyon 40 pehlivanın katılımıyla gerçekleşti. 18 pehlivanın mücadele ettiği başpehlivanlık müsabakalarında rakiplerini yenen Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan, final müsabakasında karşılaştı. Gürbüz, Gümüşalan'ı yenerek başpehlivan oldu.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, katılımcılara teşekkür ederek gelecek yıl daha geniş kapsamlı bir güreş organizasyonu planladıklarını ifade etti.

Güreşleri, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ve protokol üyeleri de takip etti.

Dereceye giren sporculara madalyalarını protokol üyeleri takdim etti.

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Kaynak: AA

Fehmi Özkan, Ali Gürbüz, Tekirdağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 24. Malkara Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu - Son Dakika

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