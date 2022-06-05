Maltepe'de olimpiyat rüzgarı esti, yüzlerce çocuk gün boyu eğlendi - Son Dakika
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Maltepe'de olimpiyat rüzgarı esti, yüzlerce çocuk gün boyu eğlendi

05.06.2022 10:55
Maltepe'de olimpiyat rüzgarı esti, yüzlerce çocuk gün boyu eğlendi

Tüm dünyada Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Milli Olimpiyat Komitelerince kutlanan, "Olimpik Gün", Olimpiyat Şampiyonu Boksör Busenaz Sürmeneli, Olimpik judocu Bilal Çiloğlu, milli judocu Feyyaz Yazıcı ve yüzlerce gencin katılımıyla Maltepe'de gerçekleşti.

Tüm dünyada Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Milli Olimpiyat Komitelerince kutlanan, "Olimpik Gün", Olimpiyat Şampiyonu Boksör Busenaz Sürmeneli, Olimpik judocu Bilal Çiloğlu, milli judocu Feyyaz Yazıcı ve yüzlerce gencin katılımıyla Maltepe'de gerçekleşti.

Maltepe Belediyesi tarafından organize edilen ve her sene, tüm dünyada Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Milli Olimpiyat Komitelerince destek verilen, 'Olimpik Gün', Maltepe sahili'nde yer alan Orhangazi Şehir Parkı'nda kutlandı. Organize edilen kutlamaya, Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, Olimpiyat dünya üçüncüsü judocu Bilal Çiloğlu, milli judocu Feyyaz Yazıcı ve yüzlerce genç katılım sağladı. Kaykay, duvar tenisi, okçuluk, atletizm, voleybol gibi alanların kurulu olduğu etkinlik alanında, çocuklar ilgi duydukları spor alanlarında oyunlar oynadı, alanında uzman eğitmenler tarafından eğitilen çocuklar gün boyu eğlencenin tadını çıkardı.

"Bu çocuklar geleceğimizin mimarı"

Olimpiyat ve dünya şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, "Bu çocuklar geleceğimizin mimarı. Bu çocuklarımıza ne kadar emek verirsek, ne kadar bu günü, olimpiyat ruhunu aşılarsak olimpiyata giden sporcumuz artar. Olimpiyatta madalyalı sporcumuz da artar. İnşallah bu günlerimiz çoğalır ve gelecek nesillerimize olimpik ruhu aşılarız ve olimpiyat madalyalarımız daha çok artar diyorum. Ben çok mutluyum, çocuklar yanımıza geliyor çok ilgi gösteriyorlar mutlu ve gururlu hissediyorum" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maltepe'de olimpiyat rüzgarı esti, yüzlerce çocuk gün boyu eğlendi - Son Dakika

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