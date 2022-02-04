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Maltepeli çocuklar, tatilin tadını Aquapark'ta çıkardı - Son Dakika

Maltepeli çocuklar, tatilin tadını Aquapark'ta çıkardı

04.02.2022 09:46
Maltepeli çocuklar, tatilin tadını Aquapark'ta çıkardı

Maltepe Belediyesi sömestr tatilinin son günlerini yaşayan Maltepeli çocukları, Aquapark'a götürdü.

Maltepe Belediyesi sömestr tatilinin son günlerini yaşayan Maltepeli çocukları, Aquapark'a götürdü. Deneyimli eğitmenler eşliğinde çocuklar su parkının tadını çıkardı.

Maltepe Belediyesi, çocukların yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmesi için etkinliklerini sürdürüyor. Bir yandan Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeki, Sömestr Çocuk Oyunları Tiyatro Şenliği devam ederken, Spor İşleri Müdürlüğü de çocukları farklı spor etkinlikleri ile buluşturuyor. Bowling ve Game of Pool etkinliklerinin ardından Maltepeli çocuklar bu kez de İstanbul Bayrampaşa'da yer alan Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'ndeki Aquapark'ta (su parkı) tatilin tadını çıkardılar.

Maltepe Belediyesi Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu'nun eğitmenleri eşliğinde Maltepe'den Bayrampaşa'ya giden çocuklar, burada hem Maltepe Belediyesi'nin hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eğitmenleri gözetiminde su parkında eğlendiler. 10-14 yaş arası çocukların katılabildiği ve ücretsiz olarak düzenlenen etkinlik ile Maltepeli çocuklar, eğlence dolu bir gün geçirdiler. - İSTANBUL

Maltepeli çocuklar, tatilin tadını Aquapark'ta çıkardı
Maltepeli çocuklar, tatilin tadını Aquapark'ta çıkardı
Maltepeli çocuklar, tatilin tadını Aquapark'ta çıkardı
Maltepeli çocuklar, tatilin tadını Aquapark'ta çıkardı
Maltepeli çocuklar, tatilin tadını Aquapark'ta çıkardı
Maltepeli çocuklar, tatilin tadını Aquapark'ta çıkardı

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Maltepe Belediyesi, Türkan Saylan, Maltepe, su, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Maltepeli çocuklar, tatilin tadını Aquapark'ta çıkardı - Son Dakika Spor


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