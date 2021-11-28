Üye Girişi
Mamaklı genç dartçılar son 16'da - Son Dakika

Mamaklı genç dartçılar son 16'da

28.11.2021 10:40
Mamaklı genç dartçılar son 16'da

Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Dart Takımı, Türkiye Kulüplerarası Dart Şampiyonası'nda son 16 turuna yükseldi.

Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Dart Takımı, Türkiye Kulüplerarası Dart Şampiyonası'nda son 16 turuna yükseldi.

Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Dart Takımı, Türkiye Kulüplerarası Dart Şampiyonası'nda son 16 turuna yükseldi. E Grubu'ndaki Ankara Dart Kulübü ile İdareci ve Bürokratlar Spor Kulübü'nü geride bırakmayı başaran genç sporcuların şimdiki hedefi ise şampiyonluk.

"Sporun birçok dalında varız"

Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün her geçen gün büyümeye devam ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sporun birçok dalında yer alan bir kulübümüz var. Voleybol, basket, futbol, yüzme, basketbol gibi takım sporlarının yanı sıra bireysel dallarda da yer alıyoruz. Dart da kulübümüzün aktif olduğu branşlardan biri. Şampiyonalarda sporcularımızın hem kulübümüz, hem belediyemiz hem de Mamak'ın adını başarıyla duyuracağına inanıyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ANKARA

Mamaklı genç dartçılar son 16'da
Mamaklı genç dartçılar son 16'da

Mamak Belediyesi, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mamaklı genç dartçılar son 16'da - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sahnelere geri dönen Hülya Avşar derin sırt dekoltesiyle göz kamaştırdı 11:39 Sahnelere geri dönen Hülya Avşar derin sırt dekoltesiyle göz kamaştırdı Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın 11:29 Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti 09:40 Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti
Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi 09:28 Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi Baba ve iki oğlunun feci ölümü! Yer sofrasında yemek yerken kurşunların hedefi oldular 01:13 Baba ve iki oğlunun feci ölümü! Yer sofrasında yemek yerken kurşunların hedefi oldular Avrupa'nın en büyük teleskobunun aynası dev kargo uçağıyla Erzurum'a getirildi! Rektör gözyaşlarına hakim olamadı 21:41 Avrupa'nın en büyük teleskobunun aynası dev kargo uçağıyla Erzurum'a getirildi! Rektör gözyaşlarına hakim olamadı
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı 18:39 Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! 16:05 Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!

Son Dakika Haberleri
11:40 TSK, terör örgütü PKK'nın yöneticilerinin kaldığı "Girilemez" denilen mağarayı yerle bir etti
11:38 Sahnelere geri dönen Hülya Avşar derin sırt dekoltesiyle göz kamaştırdı
11:30 Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı
11:29 Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim
11:26 Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş
10:54 Lodos hayatı felç etti! Sabah kalkanlar evlerinin çatısını bulamadı
10:53 Futbol için utanç gecesi! Skandala ortak olan Benfica, rakip başkanı ağlattı
10:45 İzin krizi bitmek bilmiyor! CHP'nin Mersin mitinginde kullanacağı slogan öğrenildi
10:15 Sokaklarda kalan hamile kadının dramı yürek parçaladı: Erkekler, cinsel ilişki şartıyla eve alıyor
10:08 Metro saldırganı Emrah Yılmaz'ın ailesine de kabusu yaşattığı öğrenildi! Kapıları kırıp annesine şiddet uygulamış
TSK, terör örgütü PKK'nın yöneticilerinin kaldığı "Girilemez" denilen mağarayı yerle bir etti TSK, terör örgütü PKK'nın yöneticilerinin kaldığı "Girilemez" denilen mağarayı yerle bir etti         
11:40
Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı         
11:30
Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş         
11:26
Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var         
09:37
Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak         
07:31
Sergen Yalçın'ın istifası kapıda! Yerine düşünülen iki hoca da kulübü yakından tanıyor Sergen Yalçın'ın istifası kapıda! Yerine düşünülen iki hoca da kulübü yakından tanıyor         
00:38
Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark         
21:06
Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
16:35
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim! Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim!         
12:25
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!         
11:51
Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?         
11:33
Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması         
10:35
Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar Canlı yayında sinir krizi geçiren kadının kocasından 'reklam' gibi sözler: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar         
09:40
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 11:47:15. #1.13#
SON DAKİKA: Mamaklı genç dartçılar son 16'da - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement