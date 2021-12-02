Mame Diouf 2 kez kaleye geçti, Hatayspor turu kaptı

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Atakaş Hatayspor, Eyüpspor'u konuk etti. Ev sahibi ekipte Mame Diouf'un 2 kez kaleye geçmesi ve seri penaltı atışlarında kaleyi koruması maça damga vurdu.

PENALTILARDA GÜLEN HATAYSPOR OLDU

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Konuk ekip Eyüpspor'un golünü 19. dakikada Enes Keskin, Hatayspor'un golünü ise 74. dakikada Fatih Kuruçuk kaydetti. Uzatmalarda başka gol olmayınca penaltılara gidildi. Penaltılarda rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan Hatayspor 5. tura adını yazdırdı. Eyüpspor, Türkiye Kupası'na veda etti.

MAME DIOUF 2 KEZ KALEYE GEÇTİ

Atakaş Hatayaspor'da kaleci Abdullah Yiğiter, 90+4. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Uzatma dakikaları gelene kadar 5 değişiklik hakkı dolan Hatayspor'da Mame Diouf kaleye geçti. Uzatmanın ilk yarısında +1 değişiklik hakkını kullanan Hatayspor, yedek kaleci Yavuz Buğra Boyar'ı oyuna aldı. Boyar da 120. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalınca kaleye yine Diouf geçti. Penaltılarda da kaleyi Mame Diouf korudu.