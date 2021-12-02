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Mame Diouf 2 kez kaleye geçti, Hatayspor turu kaptı - Son Dakika

Mame Diouf 2 kez kaleye geçti, Hatayspor turu kaptı

02.12.2021 00:15

Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Hatayspor, sahasında Eyüpspor'u seri penaltı atışlarında 5-4 mağlup etti. Hatay'da Mame Diof'un iki kez kaleye geçmesi ise maça damga vurdu. Kaleci Abdullah Yiğiter 90+4. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından kaleye geçen Mame Diouf uzatma devrelerine kadar kaleyi korudu. Uzatmanın ilk yarısında ek değişiklik hakkını kullanan Hatay, yedek kaleci Buğra Boyar'ı oyuna aldı. Ancak Boyar da 120. dakikada kırmızı kart görünce Diouf bir kez daha kaleye geçti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Atakaş Hatayspor, Eyüpspor'u konuk etti. Ev sahibi ekipte Mame Diouf'un 2 kez kaleye geçmesi ve seri penaltı atışlarında kaleyi koruması maça damga vurdu.

PENALTILARDA GÜLEN HATAYSPOR OLDU

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Konuk ekip Eyüpspor'un golünü 19. dakikada Enes Keskin, Hatayspor'un golünü ise 74. dakikada Fatih Kuruçuk kaydetti. Uzatmalarda başka gol olmayınca penaltılara gidildi. Penaltılarda rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan Hatayspor 5. tura adını yazdırdı. Eyüpspor, Türkiye Kupası'na veda etti.

MAME DIOUF 2 KEZ KALEYE GEÇTİ

Atakaş Hatayaspor'da kaleci Abdullah Yiğiter, 90+4. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Uzatma dakikaları gelene kadar 5 değişiklik hakkı dolan Hatayspor'da Mame Diouf kaleye geçti. Uzatmanın ilk yarısında +1 değişiklik hakkını kullanan Hatayspor, yedek kaleci Yavuz Buğra Boyar'ı oyuna aldı. Boyar da 120. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalınca kaleye yine Diouf geçti. Penaltılarda da kaleyi Mame Diouf korudu.

Mame Diouf 2 kez kaleye geçti, Hatayspor turu kaptı

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Son Dakika Spor Mame Diouf 2 kez kaleye geçti, Hatayspor turu kaptı - Son Dakika Spor


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