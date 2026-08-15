Mame Thiam: '3 Puanı Biz Kaçırdık' - Son Dakika
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Mame Thiam: '3 Puanı Biz Kaçırdık'

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Çorum FK'nın forveti Thiam, Galatasaray maçında 3 puanı kaçırdıklarını söyledi.

Çorum FK'nın Senegalli forveti Mame Thiam, Galatasaray beraberliği sonrası yaptığı açıklamada 3 puanı kaçıran tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış maçında Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Çorum FK'nın Senegalli futbolcusu Mame Thiam, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak zor bir maçı geride bıraktıklarını belirten Thiam, "Bence bu maç çok zordu. Biz yeni bir takımız. Galatasaray, büyük takım. Ama biz bugün çok çalıştık. Hamdolsun beraberlik aldık. Kırmızı kart gördük. Maç zordu ama biz çok mutlu olduk 2-2 bittiği için" diye konuştu.

Maçın en kritik anının kırmızı kart pozisyonu olduğunu dile getiren tecrübeli futbolcu, "Biz 2-1 öne geçtik. Sonra kırmızı kart gördük. Sonra maç değişti ama çok iyi çalışıyoruz. Savunmamız çok güzel. Hamdolsun berabere kaldık" ifadelerini kullandı.

"3 puanı biz kaçırdık"

3 puanı kaçıran tarafın kendileri olduğunu belirten Senegalli golcü, "Normalde biz bence 3 puana daha yakındık, 3 puan alabilirdik. Bu bizim ilk Süper Lig maçımız. Çorum FK tarihi için çok önemli. Bence her zaman 3 puan çok önemli. Takım kazandıkça hepimiz çok mutluyuz" dedi.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Mame Thiam, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mame Thiam: '3 Puanı Biz Kaçırdık' - Son Dakika

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