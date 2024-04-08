Manavgat Belediye Başkanı Genç Güreşçilerle Buluştu

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ManavgatBelediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, genç güreşçilerle bir araya gelerek, " Ata sporumuza katkı sağlayacak tüm çalışmaları özenle yerine getireceğiz"dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 10-11-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılması planlanan 11'nci Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesinde antrenman yapan genç pehlivanlarıla bir araya geldi.

Manavgat Belediyesi'nde gerçekleşen antrenmanı takip eden Kara, tüm genç sporcularla uzun uzun sohbet ederek yapılan hazırlıklar çalışmalar hakkında güreş koordinatörü Abdullah Seçim'den bilgi aldı.

Kendisinin de okul yıllarında minder güreşiyle ilgilendiğini ve birçok müsabakaya katıldığını belirten Kara, spora ve sporcuya her zaman destek vereceğini vurgulayarak genç pehlivanlardan şampiyonluk sözü aldı.

Başkan Niyazi Nefi Kara, " Akdeniz'in Kırkpınar'ı olarak adlandırılan Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan güreşleri öncesinde sporcu kardeşlerimizi ziyaret ederek moral ve destek vermek istedik. Manavgat'ımız, gençlerin ve çocuklarının başarılarıyla anılan bir kent olacak. Bütün hedefimiz de bu yönde. Çocuklarımız hayatın her alanında başarıya odaklanmalı. Bizler de Manavgat Belediyesi olarak onlara destek olacağız ve kentimizin adı şampiyonluklarla, başarılarla anılacak. Müsabakalara katılacak olan tüm sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum. Ata sporumuza katkı sağlayacak tüm çalışmaları özenle yerine getireceğiz" dedi. - ANTALYA