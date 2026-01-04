Manavgat Belediye Spor ilk yarıyı zirvede tamamladı - Son Dakika
Manavgat Belediye Spor ilk yarıyı zirvede tamamladı

04.01.2026 22:46  Güncelleme: 22:49
Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Manavgat Belediye Spor, 2025-2026 sezonunun ilk devresini 23 puanla liderliği paylaşarak kapattı. İlk yarının son maçında Bucak Belediyesi Oğuzhanspor ile 0-0 berabere kalan Manavgat, liderlikte Ereğli ve Yeşil Çivril ile ortak oldu.

BAL 7. Grupta mücadele eden Manavgat Belediye Spor, 2025-2026 sezonunun ilk devresini 23 puanla Ereğli ve Yeşil Çivril ile birlikte liderliği paylaştı.

Manavgat Belediyespor ilk yarının son karşılaşmasında Bucak Belediyesi Oğuzhanspor ile golsüz berabere kalırken, Yeşil Çivril lider Ereğli'yi 3-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta ligin ilk yarısı bugün oynanan maçlarla sona erdi. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve zaman zaman oynadığı futbol ile eleştiri oklarını üzerine çeken Manavgat Belediyespor ligin ilk yarısını 6 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi ve topladığı 23 puan ile zirvede tamamladı.

Manavgat Belediyespor zirveyi kendisi gibi 23 puan ve +7 averajı bulunan Ereğli Spor, 23 puan ve +6 averajı bulunan Yeşil Çivril takımlarıyla paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan ve sık sık zirvenin el değiştirdiği 7. Grup'ta zirvedeki 3 takımı 4. sırada 22 puan ile Marmaris, 5. sırada 20 puanlı 1923 Afyon, 6. sırada 20 puanlı Keçiborlu ve 7. sırada yine 20 puanlı Akşehir takip etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA
