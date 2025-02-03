Manavgat Belediyespor, Liderliğini Sürdürdü

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Manavgat Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta liderlik mücadelesini sürdürüyor. Sahasında Fuzul Ömeranlı Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup eden Manavgat ekibi, puanını 39'a yükselterek averajla zirvedeki yerini korudu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manavgat Belediyespor, sahasında ağırladığı Fuzul Ömeranlı Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. İlk yarıda kontrollü bir oyun sergileyen iki ekip, savunma güvenliğini ön planda tuttu. Manavgat Belediyespor, 24. dakikada Tugay Tiryaki'nin penaltı golüyle öne geçti. Golden sonra oyun disiplininden taviz vermeyen ev sahibi ekip, rakibine net fırsatlar tanımadı. Mücadelenin son dakikalarında risk alarak gol arayan Ömeranlı, skoru değiştiremedi ve sahadan puansız ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 39'a yükselten Manavgat Belediyespor, averaj farkıyla Eskişehirspor'un önünde liderliğini sürdürdü.

Manavgat ekibi, ligin 16. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda Anamur Belediyespor'a konuk olacak. - ANTALYA