Manavgat UCI Dağ Bisikleti Maratonu'nun dokuzuncusu 2-3 Nisan'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Manavgat UCI Dağ Bisikleti Maratonu'nun dokuzuncusu 2-3 Nisan'da gerçekleştirilecek

30.03.2022 17:49
Manavgat UCI Dağ Bisikleti Maratonu'nun dokuzuncusu 2-3 Nisan'da gerçekleştirilecek

9. Manavgat UCI Dağ Bisikleti Maratonu, 2-3 Nisan'da düzenlenecek.

9. Manavgat UCI Dağ Bisikleti Maratonu, 2-3 Nisan'da düzenlenecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan organizasyon, yerli ve yabancı bisikletçileri Antalya'nın Manavgat ilçesinde buluşturacak.

Manavgat Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Bisiklet Federasyonu, Manavgat Kaymakamlığı, Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneğinin katkılarıyla yapılacak organizasyon, "Manavgat küllerinden doğuyor" mottosuyla gerçekleştirilecek.

82 kilometrelik kısa, 99 kilometrelik uzun olmak üzere iki farklı parkurdan oluşan maratonda, ulusal yarışın yaş kategorileri 17 yaş altı kadınlar-erkekler (15-16 yaş), genç kadınlar-erkekler (17-18 yaş), elit kadınlar-erkekler (19-29 yaş), master 30+ kadınlar-erkekler (30-39 yaş), master 40+ kadınlar-erkekler (40-49 yaş), master 50+ kadınlar-erkekler (50-59 yaş) olurken, uluslararası yarışın kategorisi ise UCI elit kadınlar-erkekler (19-60 yaş) olarak belirlendi.

Ulusal kategorilerde yarışacak olan tüm sporcular 82 kilometrelik, uluslararası kategoride yarışacak elit erkekler 99 kilometrelik uzun, elit kadınlar ise 82 kilometrelik parkurlarda mücadele edecek.

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Uluslararası Bisiklet Birliği, Manavgat, Antalya, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manavgat UCI Dağ Bisikleti Maratonu'nun dokuzuncusu 2-3 Nisan'da gerçekleştirilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manavgat UCI Dağ Bisikleti Maratonu'nun dokuzuncusu 2-3 Nisan'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
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