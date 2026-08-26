Manchester City, Ayyoub Bouaddi'yi Transfer Etti - Son Dakika
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Manchester City, Ayyoub Bouaddi'yi Transfer Etti

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Manchester City, Lille'den 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi'yi 86 milyon sterline aldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Lille'den 18 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi'nin transferini gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Faslı milli futbolcu Ayyoub Bouaddi ile uluslararası transfer onayı şartıyla 5 yıllık sözleşme imzalamış olmaktan mutluluk duyuyoruz. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fransız ekibi Lille'den transfer oldu ve bu anlaşma onu 2031 yılına kadar Etihad Stadı'nda tutacak." bilgisi verildi.

İngiliz medyasına göre Manchester City, Bouaddi'yi Lille'den 86 milyon sterline (100 milyon avro) varan bir bonservis ücretiyle transfer etti.

Orta saha oyuncusu, geçen sezon Lille formasıyla Ligue 1'de 30 maça çıktı.

Fas Milli Takımı'nda geçen mayıs ayında ilk maçına çıkan Bouaddi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da forma giydi ve Fas'ın çeyrek finale yükseldiği altı maçın beşinde ilk 11'de yer aldı.

Manchester City; Rodri, Bernardo Silva ve Tijjani Reinders'ın takımdan ayrılmasının ardından Elliot Anderson ve Ayyoub Bouaddi'yi transfer ederek orta sahasını yeniden yapılandırıyor.

Bouaddi, Elliot Anderson'ın Nottingham Forest'tan 116 milyon sterline varan bir anlaşmayla Manchester City'ye transfer olmasının ardından kulübün yaz transfer dönemindeki ikinci büyük orta saha transferi oldu.???????

Kaynak: AA

Manchester, Futbol, Lille, Spor, Son Dakika

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