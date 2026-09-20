Manchester City, Brobbey'in hat-trickine rağmen Sunderland'ı 5-3 yenip 5'te 5 yaptı - Son Dakika
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Manchester City, Brobbey'in hat-trickine rağmen Sunderland'ı 5-3 yenip 5'te 5 yaptı

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Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City, sahasında Sunderland'ı 5-3 mağlup ederek ligde 5'te 5 yaptı. Sunderland, Brian Brobbey'in hat-trickine rağmen 3. yenilgisini alarak 4 puanda kaldı.

Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City sahasında karşılaştığı Sunderland'ı 5-3'lük skorla mağlup etti ve 5'te 5 yaptı.

Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City evinde Sunderland ile mücadele etti. Manchester ekibi, ilk yarısını 3-2 önde tamamladığı karşılaşmadan 5-3'lük skorla galip ayrıldı. Ev sahibi takımda golleri 9. dakikada Enzo Fernandez, 29. dakikada Rayan Cherki, 43 ve 57. dakikada Antoine Semenyo ve 81. dakikada da Erling Haaland kaydetti. Konuk ekipte ise 12, 33 ve 59. dakikada attığı gollerle Brian Brobbey hat-trick yaptı.

Bu sonuçla Manchester City, ligde 5'te 5 yaptı. Sunderland ise 3. yenilgisini aldı ve 4 puanda kaldı.

Kaynak: İHA
SunderlandManchesterFutbolSporSon Dakika

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