Erling Haaland'ın menajerinden bomba iddia: 1 milyar sterline transfer olacak - Son Dakika
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Erling Haaland'ın menajerinden bomba iddia: 1 milyar sterline transfer olacak

22.10.2022 16:20

Manchester City formasıyla inanılmaz performansla Avrupa'yı sallayan Norveçli gol makinesi Erling Haaland, bonservis bedeliyle tarihe geçebilir. Yıldızın oyuncunun Rafaela Pimenta, oyuncusunun 1 milyar sterline transfer olacak ilk futbolcu olabileceğini belirtti.

Sezon başında Borussia Dortmund'dan Manchester City'e transfer olan Erling Haaland, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle büyük sükse yarattı. Norveçli yıldızın menajeri futbolcusunun çılgın performansı sonrası yaptığı açıklamayla tüm dikkatleri üzerine çekti.

"KESİNLİKLE DEĞERİ 1 MİLYAR STERLİN OLACAK"

Erling Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta, Haaland'ın değerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir milyar. Bir futbolcu olarak, değerini, imajının değerini, sponsorların toplam katkısını eklerseniz, o zaman kesinlikle Haaland'ın değeri bir milyar sterlin olacaktır." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN GÖRÜŞMEK İSTERLERSE MUTLU OLURUZ"

Pimenta ayrıca, "Erling, yaklaşık bir milyar sterline transfer olacak ilk oyuncu olacak." derken City ile yeni bir anlaşmanın sorulması üzerine ise, "Umarım olur. Bugün görüşmek isterlerse mutlu oluruz. Neden olmasın?" şeklinde konuştu.

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