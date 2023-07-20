Transfer tarihine geçecek bedel için geri sayım! Manchester City, Gvardiol için rekor bonservis ödeyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Transfer tarihine geçecek bedel için geri sayım! Manchester City, Gvardiol için rekor bonservis ödeyecek

20.07.2023 09:52

RB Leipzig'in Dinamo Zagreb'ten 18 milyon gibi bir ücrete kadrosuna kattığı Josko Gvardiol, 100 milyon euro bonservis ile Manchester City'nin yolunu tutmaya hazırlanıyor. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması beklenirken Hırvat defans oyuncusu, bu bedelle İngiliz devine katılması durumunda dünya transfer tarihinin en yüksek bonservis ödemesi yapılan stoperi olarak kayıtlara geçecek

RB Leipzig'de top koşturan Josko Gvardiol, 100 milyon euro bonservis ile Manchester City'nin yolunu tutmaya hazırlanıyor.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK

Hırvat stoper ile haftalar önce anlaşmaya varan Manchester City, Leipzig ile de 100 milyon euro bonservis karşılığında el sıkıştı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

TARİHİN EN PAHALI STOPERİ

Josko Gvardiol, 100 milyon euroya Manchester City'e transfer olursa dünya futbol tarihinin en pahalı stoperi olacak.

YORUMLAR
500

Manchester City FC, RB Leipzig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transfer tarihine geçecek bedel için geri sayım! Manchester City, Gvardiol için rekor bonservis ödeyecek - Son Dakika


Son Dakika
09:56 Motorine bir zam daha zam bekleniyor
09:43 Transfer tarihine geçecek bedel için geri sayım! Manchester City, Gvardiol için rekor bonservis ödeyecek
09:38 Dünya futbol tarihine geçecek transfer! Manchester City, Gvardiol için rekor bonservis ödeyecek
09:39 Türkiye-BAE arasında imzalanan anlaşmada Peker'in iadesi de mi yer alıyor? Avukatından jet yanıt
09:35 Türkiye-BAE arasında imzalanan anlaşmada Peker'in iadesi mi var? Avukatından jet açıklama geldi
09:18 2. evre siroz teşhisi konulan Ufuk Özkan'ın sağlık durumunda yeni gelişme! Organ nakline ihtiyaç duymayabilir
09:14 2. evre siroz teşhisi konulan Ufuk Özkan'ın sağlık durumunda yeni gelişme! Organ nakline gerek kalmayabilir
08:57 Galatasaray'ı günlerce oyalayan Paredes, Lazio yolcusu
08:52 Galatasaray'ı haftalarca oyaladıktan sonra reddetti! Leandro Paredes, Türkiye'ye gelmiyor
08:37 Dünya bu görüşmeyi konuşuyor! Türkiye ve BAE arasındaki 50.7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2023 10:10:06. #1.11#
SON DAKİKA: Transfer tarihine geçecek bedel için geri sayım! Manchester City, Gvardiol için rekor bonservis ödeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement