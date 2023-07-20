Transfer tarihine geçecek bedel için geri sayım! Manchester City, Gvardiol için rekor bonservis ödeyecek

RB Leipzig'de top koşturan Josko Gvardiol, 100 milyon euro bonservis ile Manchester City'nin yolunu tutmaya hazırlanıyor.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK

Hırvat stoper ile haftalar önce anlaşmaya varan Manchester City, Leipzig ile de 100 milyon euro bonservis karşılığında el sıkıştı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

TARİHİN EN PAHALI STOPERİ

Josko Gvardiol, 100 milyon euroya Manchester City'e transfer olursa dünya futbol tarihinin en pahalı stoperi olacak.