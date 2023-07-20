RB Leipzig'de top koşturan Josko Gvardiol, 100 milyon euro bonservis ile Manchester City'nin yolunu tutmaya hazırlanıyor.
Hırvat stoper ile haftalar önce anlaşmaya varan Manchester City, Leipzig ile de 100 milyon euro bonservis karşılığında el sıkıştı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Josko Gvardiol, 100 milyon euroya Manchester City'e transfer olursa dünya futbol tarihinin en pahalı stoperi olacak.
Son Dakika › Spor › Transfer tarihine geçecek bedel için geri sayım! Manchester City, Gvardiol için rekor bonservis ödeyecek - Son Dakika