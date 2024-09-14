Manchester City, küme düşebilir

Spor

Manchester City, mali kuralları ihlal ettiği iddiasıyla büyük bir davayla karşı karşıya. Kulüp, önümüzdeki hafta başlayacak davada 115 kez mali kural ihlali yapmakla suçlanıyor.

Mahkemeden çıkacak karar, özellikle Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı bir yılın ardından, City'nin geleceği için ciddi sonuçlar doğurabilir.

KÜME DÜŞEBİLİRLER

İddialar, kulübün 2009-2018 yılları arasında oyuncu maaşları, menajer ücretleri, gelir kaynaklarının gizlenmesi, sponsor gelirlerinin şişirilmesi ve mali raporların yanlış beyan edilmesi gibi birçok konuda kuralları ihlal ettiğini öne sürüyor. Eğer mahkemede suçlu bulunursa, Manchester City'nin puan silme veya küme düşürülme gibi ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.