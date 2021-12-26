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Manchester City-Leicester City maçında enfes goller - Son Dakika

Manchester City-Leicester City maçında enfes goller

26.12.2021 20:16

Premier Lig'in 19. haftasında Manchester City, sahasında Leicester City'i 6-3 mağlup etti. Tam 9 golün atıldığı mücadele bitiminde ev sahibi puanını 47'ye yükselterek zirvedeki yerini korudu.

Premier Lig'in 19. haftası yıllar boyu unutulmayacak 9 gollü bir maça sahne oldu. Pep Guardiola'nın öğrencileri konuk ettiği Leicester City'i 6-3'lük skorla mağlup etti.

STERLING DUBLE YAPTI

Nefes kesen maçta Manchester City'nin gollerini 5. dakikada De Bruyne, 14. dakikada Riyad Mahrez, 21. dakikada İlkay Gündoğan, 25. ve 87. dakikada Sterling ve 69. dakikada Laporte'den geldi. Leicester City'nin sayılarını ise 55. dakikada Maddison, 59. dakikada Lookman ve 66. dakikada Ihenacho kaydetti.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ FORMA GİYEMEDİ

Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemedi. Leicester ile oynadığı son 11 maçın 9'unu kazanan Manchester City, puanını 47 yaptı ve zirvedeki yerini korudu. Leicester ise 22 puanda kaldı. Manchester City, gelecek hafta Brentford'a konuk olacak. Leicester ise sahasında Liverpool'u ağırlayacak.

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Leicester City FC, Çağlar Söyüncü, Premier Lig, Manchester, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester City-Leicester City maçında enfes goller - Son Dakika Spor


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