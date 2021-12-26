Manchester City-Leicester City maçında enfes goller

Premier Lig'in 19. haftası yıllar boyu unutulmayacak 9 gollü bir maça sahne oldu. Pep Guardiola'nın öğrencileri konuk ettiği Leicester City'i 6-3'lük skorla mağlup etti.

STERLING DUBLE YAPTI

Nefes kesen maçta Manchester City'nin gollerini 5. dakikada De Bruyne, 14. dakikada Riyad Mahrez, 21. dakikada İlkay Gündoğan, 25. ve 87. dakikada Sterling ve 69. dakikada Laporte'den geldi. Leicester City'nin sayılarını ise 55. dakikada Maddison, 59. dakikada Lookman ve 66. dakikada Ihenacho kaydetti.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ FORMA GİYEMEDİ

Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemedi. Leicester ile oynadığı son 11 maçın 9'unu kazanan Manchester City, puanını 47 yaptı ve zirvedeki yerini korudu. Leicester ise 22 puanda kaldı. Manchester City, gelecek hafta Brentford'a konuk olacak. Leicester ise sahasında Liverpool'u ağırlayacak.