Manchester City'nin başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu - Son Dakika
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Manchester City'nin başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu

11.05.2022 17:26

Manchester City'da top koşturan Türk yıldız İlkay Gündoğan, İngiliz basınına açıklamalar yaptı. Takımının Crystal Palace karşılaşması esnasında kendisinin derbiyi izlemesiyle ilgili de konuşan Gündoğan, "Bu kesinlikle daha önemli bir maçtı. Beni en çok hangi oyun heyecanlandırırsa onu izliyorum." dedi.

Devler Ligi yarı finalinde Real Madrid'e elenen, Premier Lig'de ise şampiyonluğa koşan Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, İngiliz basınına samimi açıklamalarda bulundu.

"BENİ EN ÇOK HANGİ OYUN HEYECANLANDIRIRSA ONU İZLİYORUM"

Manchester City'nin Crystal Palace maçı sırasında neden Galatasaray- Fenerbahçe derbisini izlediği sorulan İlkay Gündoğan, "Bu kesinlikle daha önemli bir maçtı (gülerek). Beni en çok hangi oyun heyecanlandırırsa onu izliyorum." ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan'ın açıklamaları şöyle:

"HERKES GİBİ BEN DE SAYGI GÖRMEK İSTİYORUM"

Oyuncular ile rekabet artık modern futbolda yok. Eski kafalı bazı insanların 20-30 yıl önce sahada birbirlerini kasıtlı yaralamaya çalıştığı gibi değil şimdi. Sonuçta bu bir oyun. Herkes gibi ben de saygı görmek istiyorum, bunun aksine gerçekten gerek yok.

"BELKİ DE YETERİ KADAR ODAKLANAMADIK"

Paris'teki finali düşündükçe çok sinirleniyorum. Şampiyonlar Ligi final maçını kesinlikle izlemeyeceğim. Büyük bir fırsatı kaçırdık ve bu gerçekten zor bir durum. O gün için yanlış yaptığımızı söyleyebileceğimiz pek bir şey yoktur ama günün sonunda iki gol yedik ve elendik. Belki de yeteri kadar odaklanamadık.

"KİMSE BİRBİRİNE DEĞER VERMİYOR ARTIK"

İnsanlar gün geçtikçe yanlış yöne doğru gidiyor. Kimse birbirine değer vermiyor artık. Tabii ki bunda sosyal medyanın etkisi büyük. İnsanların çoğu ne kadar beğeni aldığınıza ya da fotoğraflarınızın altına kimin yorum yaptığına bakar. Size dürüst fikir veren insanların düşüncesi önemli değildir. Kendime her zaman 'Kendini fazla önemse' diyorum.

"KENDİMİ BURADA EVİMDE HİSSEDİYORUM"

Gelsenkirchen'den değil, Ren bölgesinden geldim buraya. Futbol orada toplum için çok önemli Manchester'a kolay adapte olmamın bir sebebi de budur. Kendimi burada evimde hissediyorum. Kendimi asla birinci adam, yıldız oyuncu ya da her zaman ilgi isteyen biri olarak görmedim. Başarabileceklerim ve yapamadıklarım konusunda çok gerçekçiyim. Yabancı bir ülkeden gelmeme rağmen burada çok iyi karşılandım. Çok fazla umudum ve hayalim vardı ve neredeyse hepsini başardım.

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Son Dakika Spor Manchester City'nin başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester City'nin başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu - Son Dakika
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